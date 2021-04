Von Christofer Menges

Eberbach. Autos nicht auf der Straße waschen, keine Tauben füttern, abends nach acht kein Altglas mehr in Container schmeißen, sonntags keinen Rasen mähen. in der Neckaranlage nicht hinter den Busch pinkeln und die Hausnummer schön deutlich und gut lesbar anbringen: Es gibt fast nichts, wofür es in Deutschland kein Gesetz oder keine Verordnung gibt. Das sind längst so viele, dass selbst das Bundesjustizministerium vor 30 Jahren schon keine Antwort mehr darauf wusste, wie viele es eigentlich genau sind. Damit das Ganze etwas übersichtlicher wird und man im Fall der Fälle eine Handhabe hat, können die Gemeinden eigene Polizeiverordnungen erlassen. Diese regeln, was man im Sinne eines gedeihlichen Zusammenlebens in der Öffentlichkeit besser lassen sollte. Andernfalls können sogar Bußgelder winken: In Eberbach zwischen zehn und 2000 Deutscher Mark.

Das ist der Knackpunkt: Die örtliche Polizeiverordnung ist in die Jahre gekommen. Seit ihrem Inkrafttreten am 1. April 2001 wurde sie nicht mehr überarbeitet, die D-Mark war acht Monate später schon Geschichte. Und damit hat Eberbach seit 1. April 2021 keine gültige Polizeiverordnung mehr, in der all das , was oben steht, geregelt ist. Das ist auch kein verspäteter Aprilscherz. Das ist so in Paragraf 25 des Landespolizeigesetzes festgelegt: "Polizeiverordnungen treten spätestens 20 Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft."

Darauf wies die Eberbacherin Tina Kämmler die Stadtverwaltung in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung hin und fragte, wieso die Neufassung nicht in der letztmöglichen Sitzung vor dem Außerkrafttreten dem Gemeinderat vorgelegt wurde. "Ordnungswidrigkeiten" – dazu gehört etwa auch, wenn Hunde ihr Geschäft in öffentlichen Grünanlagen verrichten und die Halter es nicht beseitigen – "können dann nicht mehr mit einem Bußgeld belegt werden", so ihre Schlussfolgerung. Aufs Thema gekommen war sie über einen Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung zur Polizeiverordnung in Heidelberg. Diese lief dort am 8. März 2021 aus.

Die Eberbacher Verwaltung wurde von der Frage auf dem falschen Fuß erwischt. Der zuständige Ordnungsamtschef war nicht da. "Wir gehen der Sache nach", sagte Bürgermeister Peter Reichert zu.

Nun liegt der Grund, woran es hängt, zumindest laut Eberbacher Verwaltung, an übergeordneter Stelle. Im Oktober vorigen Jahres wurde das Landespolizeigesetz geändert. Am 17. Januar 2021, zweieinhalb Monate vor dem Auslaufen der Eberbacher Verordnung, trat es in Kraft. Womöglich sind die Juristen des Landes seither mit dem Ausarbeiten von Corona-Verordnungen mehr oder minder ausgelastet – jedenfalls fehlt es dem Eberbacher Ordnungsamt, wie es auf Nachfrage mitteilt, derzeit noch an Auslegungshinweisen und einschlägigen Rechtskommentierungen, wie das neue Landesgesetz sauber und rechtssicher in Ortsrecht zu gießen sei. "Das ist schon länger in Arbeit", so Ordnungsamtsleiter Rainer Menges.

Dass deshalb in Eberbach Anarchie ausbräche und jeder sonntags wild Rasen mähen oder sein Auto parken dürfte, wo er will, steht dabei nicht zu befürchten: Falschparken wird durch andere Vorschriften geregelt. Was Verstoß gegen das derzeit außer Kraft getretene Ortsrecht ist, ist oft – aber in nicht in jedem Fall – auch in übergeordneten Gesetzen und Vorschriften geregelt, muss aber entsprechend aufwendiger hergeleitet und begründet werden. "Das macht es etwas komplizierter", sagt Menges.

Ohnehin sind mit Bußgeldern geahndete Verstöße laut Ordnungsamt eher selten. In den zwei Wochen, seit Eberbach keine gültige Polizeiverordnung mehr hat, ist dem Ordnungsamt auch nicht zu Augen oder Ohren gekommen, dass jemand schwer über die Stränge geschlagen hätte. "Die Leute sind derzeit ohnehin weniger draußen", sagt Rainer Menges. In Heidelberg ist das Thema dagegen schon erledigt: Nachdem die Polizeiverordnung am 8. März außer Kraft getreten war, wurde nach öffentlicher Vorberatung des Entwurfs zehn Tage später vom Gemeinderat eine Neufassung beschlossen. In gut vier Wochen tritt sie in Kraft.