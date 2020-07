Eberbach. (rho) Eberbach sucht einen "hauptamtlichen Bürgermeister" für die nächsten acht Jahre. Da steht in der öffentlichen Ausschreibung, die am Freitag im baden-württembergischen Staatsanzeiger erscheint. Die Wahlperiode von Amtsinhaber Peter Reichert läuft Ende des Jahres aus. Er hat schon im September 2018 deutlich gemacht, dass er wieder antritt. Dass sich der Amtsinhaber wieder bewirbt, steht in der Ausschreibung, die auch in dieser Zeitung unter "Stellenangebote" veröffentlicht wird. Die Besoldung entspricht der Landesbesoldungsordnung nach den Gehaltsklassen B 3 (circa 8700 Euro) beziehungsweise B 4 (circa 9200 Euro). Die Stelle ist "ab dem 1. Januar 2021 neu zu besetzen", heißt es im Anzeigentext.

Ende April hat der Eberbacher Gemeinderat die Ausschreibung beschlossen und die Termine für das Wahlverfahren festgelegt. Die Wahl ist wie vor acht Jahren am "Apfeltag", Sonntag, 18. Oktober. Eine eventuell notwendige weitere Wahl ist am 8. November. Ob es zu einem öffentlichen Vorstellungstermin in der Stadthalle kommen wird, ist noch zu entscheiden. Einwerfen können Interessenten ihre Bewerbung ab diesem Samstag, null Uhr. Bewerbungsschluss für den ersten Durchgang ist am Montag 21. September um 18 Uhr. Bewerben können sich Deutsche oder EU-Bürger. Das Mindestalter ist 25, ab 68 geht es nicht mehr.