Eberbach. (cum) Im vorigen Jahr beschloss der Gemeinderat, mit einer Ausschreibung auf die Suche nach möglichen Investoren für einen Windpark auf dem Eberbacher Hebert zu gehen. Doch das Verfahren kommt nicht voran. In der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung am Donnerstag regte Rainer Olbert, den Ausschreibungsbeschluss vom vorigen Jahr aufzuheben. Denn aus seiner Sicht verhinderten die dabei beschlossenen Kriterien, sollte sich daran nichts geändert haben, dass sich Eberbacher Unternehmen und Bürger an einem Windpark auf dem Hebert beteiligen könnten. "Externe müssten bevorzugt behandelt werden", sagte Olbert. Sollte sich daran nichts ändern, kündigte Olbert an, ein Bürgerbegehren anstreben zu wollen. Mit einem Bürgerbegehren kann ein Bürgerentscheid herbeigeführt werden. Dafür müssen sieben Prozent der Bürger das Begehren unterstützen. Das wären in Eberbach rund 800 Unterschriften, die Olbert sammeln müsste. Bürgermeister Peter Reichert sagte zu, in der nächsten Gemeinderatssitzung über den aktuellen Stand bei der Windkraft zu berichten.