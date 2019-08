Eberbach. (RNZ) Die Initiative "Bürgerbegehren Hebert" hat die erste Hürde in Richtung Bürgerentscheid erfolgreich genommen. Wie die namens der Vertrauenspersonen bei der Unterschriftensammlung tätige Claudia Kaiser jetzt mitteilt, wurde die Prüfung der insgesamt 1199 geleisteten Unterschriften bei 866 gültigen Unterschriften beendet. Das Quorum von 804 Unterschriften ist damit erreicht.

Um unnötigen Arbeitseinsatz für die Verwaltung zu vermeiden, war mit Hauptamtsleiterin Anke Steck schon bei Übergabe der 146 Unterschriftenlisten im Juli vereinbart worden, die Prüfung der Unterschriften einzustellen, sobald eine als "Sicherheitspuffer" ausreichende Anzahl erreicht ist. Dies ist nun gewährleistet, da für das Quorum nur 804 Unterschriften entsprechend sieben Prozent der Eberbacher Wahlberechtigten vonnöten sind.

Die Initiative "Bürgerbegehren Hebert" erwarte nun "gelassen und optimistisch" den zweiten Schritt, um einen Bürgerentscheid in Sachen Windkraft auf dem Hebert zu erwirken: die formale rechtliche Bestätigung durch das Kommunale Rechtsamt, lässt Claudia Kaiser wissen. Der Gemeinderat wird über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens in einer außerordentlichen Sitzung am 19. September befinden.