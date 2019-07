Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Würde man heute die Entscheidungen von damals zu treffen haben - allerdings gleichzeitig zu den heute gültigen strengen Denkmalschutzregeln - Eberbach könnte noch mehr von seinem mittelalterlichen Gesicht zeigen. Alte Mauern und Häuser wären noch heute zu bewundern, die einst recht schnell gefallen sind. Der > Denkmalschutz würde so mancher Aktion mit der Spitzhacke einen Riegel vorschieben, die das Direktorium des Neckarkreises im 19. Jahrhundert noch allzu gerne erlaubte.

Wenn man zusammenträgt, was diese badische Denkmal-Instanz einst zum Abbruch freigab - Eberbach wäre ein prächtiges historisches Ensemble mit vielen Attraktionen an allen Ecken und Enden. So hatte aber die einstige Bewertung vor einem Abriss immer wieder gelautet: "auf keine Weise als Kunstdenkmal des Altertums eingeschätzt" - im wahrsten Sinne vernichtende Urteile über Teile der heimischen Stadtgeschichte.

Die Eberbacher Stadtbefestigung

















Eberbach war eine > Reichsstadt mit vielen schönen Details. Vier Ecktürme begrenzten die die Stadt in ihren Ausmaßen. Sie umfasste eine Stadtmauer mit Wehrgang und Zwinger. An den Ausgängen grüßten Tortürme. Drei große Tore öffneten - und verschlossen - die kleine Stadt am Neckar. Beim Thalheimschen Haus betrat man Eberbach aus Richtung Gammelsbach kommend durch das Untere Tor. Die Hauptachse bildeten Kellereistraße und Hauptstraße, an deren Ende das Obere Tor zum Odenwald aufging. Das Neckartor zeigte zum Fluss, der damaligen Hauptverkehrsader.

Das waren aber noch nicht alle Schönheiten: Es gab einen Geisturm bei der Binnetzgasse. Ein Rathaus beim heutigen Alten Markt überragte die gesamte Stadtsilhouette - schön wie das berühmte Michelstadter Rathaus und noch größer. Das Thalheimsche Haus und das große Ensemble bei Pfarrhof waren weitere Schmuckstücke. Sie stehen immer noch. Das heute weiter begehbare Bettendorfsche Tor war wohl ein privater Ausgang.

Eberbach ist eine > staufische Gründung. Vorher lag die Stadt hangseitig am Scheuerberg, in Richtung des späteren Bahnhofs. 1227 wird die Burg Eberbach in einer Urkunde erwähnt. 700 Jahre später hat man das Stadtjubiläum an diesem Datum orientiert.

Zu Stadtrechten gehören > Stadtmauern, dem Schutze der Bürger dienend. Um 1241 wird von einer werdenden Stadt Eberbach berichtet. Die steinerne Umfassung - 270 Meter lang, 170 Meter breit - war in jenem Jahr im Bau. Ihre Grundrisse sind auch heute noch zu ermessen.

Obwohl man in Zwinger- und Weidenstraße noch vollständige Abschnitte der alten Stadtmauer zu Gesicht bekommt - es ist auch noch viel altes Gemäuer in und bei den Eberbacher Häusern verborgen. In der Bahnhofstraße 2 fand sich im Keller jetzt das originale Fundament (wir berichteten). Ein paar Häuser weiter in einer kleinen Boutique bildet die sichtbare Stadtmauer die Rückfront des Ladens. Beim Lindenplatz queren Steine an der Stelle des alten Bollwerks die Straße und zeigen die Richtung der Stadtmauer zum Pulverturm. Das Viktoria-Café bewirtet seine Gäste im freien Rückraum vor der fast 800 Jahre alten Mauer. In der Baden-Württembergischen Bank zeigte sich beim Neubau in den 1970er-Jahren auch noch die Stadtmauer im hinteren Schalterraum - sie wurde mit Regalen verblendet, ist dahinter aber noch erhalten. Und im Winkel zwischen Polizei und ehemaligem Hotel Kettenboot ist ebenfalls der Strang der einstigen Stadtbefestigung zu sehen.

Im 13. Jahrhundert beginnend, sind wohl alle vier jetzt noch stehenden > Stadttürme gebaut oder verändert worden, wenngleich sie in Urkunden zu unterschiedlichen Zeiten erwähnt werden. Der runde Rosenturm lässt sich aufgrund baulicher Besonderheiten der Entstehungszeit der Stadtmauer zuordnen. Im 15. und 16. Jahrhundert finden sich Schriftstücke im Stadtarchiv, die von diesem Turm als "Rossenbrunner Thurn" berichten. Wenn im 15. Jahrhundert von einem "Bronnen Tor" geschrieben wird, könnte es sich um das jetzige Bettendorfsche Tor handeln.

1475 wird von einem "Badstoben Thorn" berichtet. Es handelt sich um den heutigen > Haspelturm, bei den "Bad-tuben" gelegen - dem Badhaus. Seiner Bauweise wegen rechnet man ihn dem 14. Jahrhundert zu. Seine Fundamente dürften älter sein - wohl aus der Zeit der ursprünglichen Stadtbefestigung hundert Jahre zuvor. Dass tatsächlich Gefangene mit einer Haspel (einem spulartigen Gerät zum Auf- und Abwickeln etwa eines Seiles) zum Boden des Turms abgelassen wurden, wie kolportiert wird, ist nicht belegt. Dennoch heißt der beim Lindenplatz versteckte Turm bis heute so.

Es gab einen zweiten Mauerring

Erst 1548/1549 taucht der > Pulverturm in Urkunden auf, wenngleich sein Unterbau ebenfalls im 13. Jahrhundert errichtet worden sein muss. Anfangs hieß er Mantelturm, wegen seiner mantelartigen Form. 1676 dann kommt der Name "Pulverturm" auf, schon damals Umgangssprache für einen Hort des Geldes.

Der Vierte im städtischen Bunde ist der > "Blaue Hut". 1480 lässt er sich als "Torn uff Beczenkammern" nachweisen. Die Betzenkammern waren zwei Arrestzellen für Gefangene. Das Blau im Namen übernimmt der Turm von seinem Schieferdach. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte die Stadtmauer immer wieder ihr Aussehen und ihre Funktion. Sie wurde den immer stärker wirkenden Waffen angepasst. Darüber hinaus brauchten die Bürger mehr Platz. 1525 ließ ausgerechnet der pfälzische Keller Philipp von Neuenhaus ein Stück Mauer abreißen und sein Haus draufsetzen. Die älteste Eberbacher > Stadtansicht von 1619 zeigt, dass viele Bürger dem Beispiel des Verwaltungsmannes folgten.

Alte, im Stadtarchiv deponierte Jahresrechnungen vom Ende des 15. Jahrhunderts belegen, dass die Eberbacher zum Schutz vor Angreifern längst einen zweiten Ring um ihre Stadt gelegt hatten - die etwas niedrigere Zwingermauer. Auch an diesem äußeren Ring gab es kleine Türme und Durchlasse. Zwischen den beiden Steinmauern lag der > Zwinger.

Dort konnte Vieh weiden, manch kleiner Garten wurde angelegt. Gleichzeitig diente das Gelände auch der Aufnahme von Abfall, der aus kleinen Abtritten aus Häusern bei der Stadtmauer herunterplumpste.

Im 19. Jahrhundert begann das große Abreißen. Jetzt fiel eine steinerne Erinnerung ans Mittelalter nach der anderen. So ging ein Großteil historischer Bausubstanz verloren.

Die Tortürme mit ihren engen Durchfahrten hinderten die immer größer werdenden Fahrzeuge, ließen die Sonne nicht in die Straßen scheinen. Dazu legten Bürger Wert auf bessere Luftzirkulation. Da die Stadttore keine Schutzfunktion mehr zu erfüllen hatten, waren sie aus der Sicht der Bürger überflüssig. An mögliche künftige touristische Attraktionen dachte niemand.

1812 fiel der > Neckartor-Turm. Drei Jahre vorher hatte die Stadt ihn erst zusammen mit einem kleinen Wachhaus repariert, jetzt war er angeblich baufällig geworden. Zumindest förderte diese Behauptung die Entscheidung, den Turm abreißen zu können. Der > Turm am Oberen Tor musste 1828 dem späteren Neubau der Evangelischen Kirche weichen, heute Michaelskirche genannt. Der kleine > Geisturm am Ende der Binnetzgasse wurde 1832 restlos abgebrochen. Elf Jahre vorher hatten die Stadtvorderen ihn erst noch einmal instandsetzen lassen.

Ein langsamer Niedergang war dem > Untertor-Turm beim Ende der Kellereistraße beschieden. Der zeigte einen besonders kleinen Durchfahrt-Querschnitt. 1753 und 1755 hatte der Turm ein neues Dach bekommen und eine neue Turmuhr. 1820 noch wurde das Bogengewölbe saniert. 1844 beantragte der Bürgerausschuss, den Untertor-Turm niederzulegen. Erst 1872 kam das Ende - er wurde abgerissen. Gegenstimmen regten sich nirgends, auch nicht vom Denkmalschutz. Die Begründung für die Abriss-Freigabe klingt heute hanebüchen: Der "so sehr hemmende Unterthorthurm" sei "weder ein Kunstwerk" noch habe er "geschichtlichen Werth".

Info: Historische Beratung: Dr. Rüdiger Lenz und Dr. Marius Golgath, Stadtarchiv Eberbach