Das unscheinbare Häuschen an der Güterbahnhofstraße (links) ist der Übergabepunkt vom Kreisglasfasernetz fürs schnelle Internet ins städtische. Jede Kommune im Rhein-Neckar-Kreis verfügt über solch ein „POP“-Gebäude (Point of Presence). Seit Monaten wurden in der Stadt Rohre fürs Glasfasernetz verlegt. Diese Arbeiten enden demnächst. Fotos: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. An zahlreichen Stellen in der Stadt sind derzeit kleine Baustellen zu finden. Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar verlegt dort Rohre, in denen später die Glasfaserkabel fürs schnelle Internet eingeblasen werden. Diese Woche enden die Bauarbeiten im Stadtgebiet von Eberbach.

Marco Bräutigam ist bei der Stadtverwaltung zuständig für Digitalisierung und Breitbandkoordination. Er erläutert, dass im Zuge der innerörtlichen Breitbandversorgung bereits im Frühjahr 2019 der erste Bauabschnitt zur Anbindung des POP-Gebäudes in der Güterbahnhofstraße fertiggestellt worden ist. Dieser Abschnitt reicht vom Kebap-Haus bis zum Bauhof. Unter POP-Gebäude versteht man den "Point of Presence". Dies ist der Übergabepunkt vom Netz des Kreises (Backbone) in das stadteigene. Letzten Januar wurde nun mit dem Ausbau des zweiten Bauabschnitts begonnen. Der verläuft vom Bauhof über die Wilhelm-Blos-Straße/L2311, Itter- und , Friedrich-Ebert-Straße bis zum Übergabeschacht bei der Verwaltung des Wasser- und Schifffahrtsamtes in der Luisenstraße/Ecke Neckaranlage.

Von dort geht es in einem bereits vor etlichen Jahren gebauten Dücker unter dem Neckar hindurch zum Übergabeschacht auf dem Radweg in der Au. Da ist schon die Leitung in Betrieb, die Pleutersbach und die Brunnengemeinden versorgt.

Laut Bräutigam sollen mit der Maßnahme jetzt auch kreiseigene Liegenschaften wie Theodor-Frey-Schule und GRN-Klinik ans Glasfasernetz des Kreises angebunden werden. Ein Großteil der Arbeiten erfolgt in offener Bauweise, also mittels Tiefbau. Ein Abschnitt von der Wilhelm-Blos-Straße bis zu den beruflichen Schulen wurde aber im "Spühlbohrverfahren" durchgezogen, wobei es dabei auch einer Ampelregelung bedurfte und die untere Itterstraße tagelang gesperrt war. Bereits verlegte Leerrohre wurden mit benutzt.

Die Stadt Eberbach hat mit der aktuellen Maßnahme gleichzeitig eine innerstädtische Leerrohrstruktur für die spätere Breitbandnutzung via Glasfaser mit verlegt. Außerdem wurden neben der Leerrohrverlegung auch gleich ein Multifunktionsgehäuse an der Ecke Itterstraße/Luisenstraße errichtet und mehrere Röhrchenverteiler gesetzt. Denn für die innerstädtische Breitbanderschließung ist die Stadt zuständig.

Bräutigam zufolge wurden alle Eigentümer angeschrieben, deren Gebäude an der Trasse liegen, ob Interesse an einer Kabel-Mitverlegung bis ins Haus besteht. Die Stadtwerke Eberbach (SWE) haben dafür auch Preise für die Hausanschlüsse kalkuliert. Fürs Herstellen eines Kopflochs und Wanddurchführung mit Montage sind 850 Euro zu entrichten. Der Meter Leitungslänge auf unbefestigtem Grund ab Grundstücksgrenze kostet 50 Euro, auf befestigter Fläche 125 Euro. Wie die SWE mitteilen, wurden die Kosten für Hausanschlüsse pauschal errechnet. Basis dafür waren durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehende Kosten. Bei "schwierigeren Fällen" werde nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.

Bräutigam rät allen Hauseigentümern bei Neu- oder Umbauten gleich Leerrohre verlegen zu lassen. Das helfe, später teils hohe Kosten einzusparen. Schon wieder erhalten die Hausbesitzer Post, die bereits über Leerrohre verfügen. Nun werden sie gefragt, ob und wann bei ihnen Glasfaser eingeblasen werden soll. Bald startet mit der Ausschreibung für den gigafähigen Glasfaserausbau ins Gewerbegebiet Nord schon das nächste Projekt für die schnelle Datenautobahn. Der Gemeinderat hat dem bereits zugestimmt. Und hohe Zuschussbescheide liegen dafür auch schon vor.

Info: In Einzelfragen berät Marco Bräutigam unter (0 62 71) 87 - 282.