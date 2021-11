Eberbach. (MD) Zwar waren die Soldaten der 23. Amphibious Engineer Squadron dieses Jahr nur wenige Tage in Eberbach. Aber die 18 britischen Militärs, darunter eine Frau, leisteten wieder Beachtliches. Nachdem im vergangenen Jahr das Dach der "Schreinerei im Imberg" durch die Soldaten vollkommen erneuert worden war, waren heuer die Seitenwände an der Reihe. Die erhielten eine neue Beplankung.

Wie Lorenz Rohde, der die Truppe begleitete, erzählt, diente das Gebäude einst der Herstellung von Munitionskisten im Zweiten Weltkrieg. Den versteckt gelegenen Standort im Wald habe man seinerzeit bewusst gewählt, um Schutz vor Entdeckung zu haben. Heute diene die Hütte als Lagerraum. Untergebracht waren die Soldaten während ihres mehrtägigen Aufenthalts in der Neckarstadt wieder auf dem Jugendzeltplatz in Richtung Gaimühle. Zur Abschiedsparty dort kam sogar Regimentskommandeur Chris Ankers aus England. Dabei dankten Joachim Maier seitens der Stadt sowie Lorenz Rohde im Namen seiner Familie Gruppenchef Anthony Gilbride, der schon mehrfach in Eberbach war, für die geleistete Arbeit und überreichten kleine Präsente. Tags darauf waren die Soldaten noch im Reservistenheim am Jahnplatz zu Gast, ehe man wieder die Heimreise nach Minden antrat. Dort ist man gemeinsam in einer Kaserne mit deutschen Soldaten untergebracht und bildet mit diesen das erste Deutsch/Britische Pionierbrückenbataillon unter Führung von Oberstleutnant Dr. Stefan Klein. Erstmals kamen die Royal Engineers im Jahr 1972 nach Eberbach. Eingeladen hatte sie der mittlerweile verstorbene Eberbacher Unternehmer Kai Rohde, der ein Jahr zuvor zufällig in Hirschhorn Kontakt mit Soldaten der Einheit hatte. Seither wird die Freundschaft von der Familie Rohde weiter gepflegt. Die Soldaten leisteten in den rund fünf Jahrzehnten viel für die Allgemeinheit. So wurden beispielsweise Brücken gebaut, das Wildschweingehege im Holdergrund mehrfach mit Zäunen gesichert oder Schutzgeländer errichtet. Auch beim Herrichten des Geländes für den Waldkindergarten war man aktiv. Nächstes Jahr soll das 50. Jubiläum der Verbindung auch mit der Bevölkerung gefeiert werden.