Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Insektenschwärme finden sich in der Dunkelheit dort wohl nicht mehr - oben rund um den Turm der Michaelskirche in der Bahnhofstraße. Denn seit 1. April mussten im Sommer nachts von Gesetzes wegen die nicht unbedingt notwendigen Lampen an öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet sein. Die Strahler an den vier Stadttürmen durften nicht brennen. Der Ohrsbergturm blieb im Dunkeln. Das neue baden-württembergische Naturschutzgesetz untersagt für sechs Monate Licht, das Insekten anziehen kann – zu ihrem Schutz.

Und so war auch ab dem Balkon der Kirche nach oben weitgehend frei von künstlichem Licht. Dort strahlten zuvor Scheinwerfer am Mauerwerk bis zur Uhr hinauf. Die Beleuchtungsaktion gehörte zum Plan der Imakomm-Arbeitsgruppe und sollte die Attraktivität der Innenstadt steigern. Auch alte Gasthäuser bekamen dabei ein Extra-Licht, um ihre schönen Fassaden zu zeigen.

Doch es hat sich in den letzten Wochen etwas getan, in der Dunkelheit. Die Nachbarn rund um das Gotteshaus haben eine interessante Naturbeobachtung gemacht. Regelmäßig zwischen zehn und elf Uhr abends meldet sich ein Uhu vom Turm. So jedenfalls ordnen die Zuhörer die typischen Rufe aus der Höhe ein.

Ab 1. Oktober dürfte man die Lampen wieder anmachen. Die anderen Lichter in der Stadt gehen wieder an – und dürfen nur noch bis 22 Uhr brennen. Die Meldung, dass sich bei der evangelischen Kirche möglicherweise ein Uhu eingefunden hat, ist bei den Verantwortlichen in der Stadt angekommen. Das ist zu klären. Und so bleibt bis auf Weiteres der Kirchturm unbeleuchtet. Ein Fachmann wird sich der Frage annehmen, ob man dem vermeintlich angesiedelten Uhu weiterhin eine dunkle Nacht lässt.