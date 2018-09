Eberbach. (RNZ) Die Tourist-Information bietet eine Geo-City-Tour für alle, die ihre Stadt mit "neuem Blick" kennenlernen möchten. Eberbach hat eine einmalige geographische und geologische Lage im Neckartal. Am Neckarlauer erhalten die Teilnehmer dieser Tour von Exkursionsleiter Dr. Bernd Strey bisher unbekannte Informationen über den Lauf des Neckars, das Eberbacher Neckarknie und das seltene Phänomen der Flussumkehr. Des Weiteren sehen sie die am Neckar ungewöhnliche Auenlandschaft und erfahren deren Funktion als Hochwasserschutz. Aber auch der Buntsandstein kommt bei der Führung nicht zu kurz.

Die neue Geo-City-Tour startet erstmalig am Freitag, 14. September, um 16 Uhr bei der Tourist-Information am Rathaus. Sie dauert ca. 60 bis 90 Minuten, um Anmeldung bei der Tourist-Information wird gebeten. Der Rundgang führt nur über ebenes Gelände mit Sitzmöglichkeiten und Pausen. Exkursionsleiter Strey hat an der Pädagogischen Hochschule Geographie und an der Universität in Heidelberg Geologie studiert.