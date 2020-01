Eberbach. (jbd) Keinerlei Reibungsflächen für den Bau- und Umweltausschuss boten vier Anträge, die am Donnerstagabend zu behandeln waren. Sie wurden allesamt ohne Gegenstimmen durchgewunken: die Einrichtung einer Kfz-Werkstatt im rückwärtigen Bereich der Hirschhorner Landstraße, der Wohnhausbau im Einmündungsbereich von Badener Weg und Zähringerstraße, der Umbau einer Scheune in ein Wohnhaus in Igelsbach und die Anlage einer kleinen Weihnachtsbaumkultur in Brombach. Vor Eintritt in die Tagesordnung erhob sich das Gremium zu einem kurzen Gedenken an den verstorbenen Rockenauer Ortsvorsteher Hans Leistner.

Im hinteren Bereich eines in der Hirschhorner Landstraße gelegenen Grundstücks, wo sich zur Itter hin ehedem als Lager- und Montagehalle genehmigte Flächen befinden, soll eine Autowerkstatt betrieben werden. Das ist zwar bereits ohne Genehmigung geschehen, was die Verwaltung auch ausdrücklich rügt. Doch spricht nach Darstellung von Bauverwaltungsleiter Karl Emig nichts gegen das Vorhaben.

Obwohl ein Bauherrn mit seinen Bauplänen eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Badener Weg Festsetzungen in mehrfacher Hinsicht überschreitet, wurden ihm die nötigen Befreiungen ausnahmslos erteilt. Die Bewertung der Bauverwaltung reichte in allen Punkten von "unbedenklich" bis "macht Sinn". Zudem, hob Karl Emig positiv hervor, werde mit einem Haus an dieser Stelle wieder eine Baulücke geschlossen.

In Pleutersbach erfreut sich der geplante Umbau einer alten Scheune in ein Wohnhaus einer beachtlichen Förderung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Auch in Igelsbach gibt es jetzt ein entsprechendes Projekt, das, vom Ausschuss einstimmig bewilligt, nach städtischer Einschätzung ebenfalls als Kandidat für ELR-Mittel in Frage kommt. Die Aufnahme ins Programm könnte von der laut Bürgermeister Peter Reichert jetzt vorgesehenen Grobanalyse auch dieses Ortsteils abhängen. "Die Frage ist nur, ob der Antragsteller so viel Zeit hat", so Reichert.

In Brombach wurde eine 15 Quadratmeter kleine und daher laut Verwaltung nicht zur gewerblichen, sondern nur zur privaten Nutzung geeignete Christbaumkultur genehmigt.