Von Heidemarie Canis

Eberbach. Die Ankündigung "Der Zirkus ist in der Stadt" weckt Kindheits-Erinnerungen und hat nach wie vor nichts von der Faszination verloren, die einen Zirkus umgibt, es ist etwas geheimnisvolles, außergewöhnliches und märchenhaftes. Denn wenn der Zirkus in einer Stadt sein Zelt aufbaut, entsteht dort eine eigene kleine Stadt mit vielen Menschen, die in das zirzensische Geschehen eingebunden sind und in Wohnwagen leben. Es gibt viele Versorgungswagen und Zelte für die Tiere und vor allen Dingen das große bunte Zelt, in dem die Zuschauer unterhalten werden sollen. Doch schon nach einer Woche geht es weiter in die nächste Stadt, um dort anderen Menschen mit dem Zauber der Zirkuswelt Freude zu machen.

Lange war kein Zirkus in Eberbach, doch in diesen Herbsttagen ist es der Zirkus der Gebrüder "Barelli", ein altes Familienunternehmen in der sechsten Generation, der auf dem Festgelände in der Au seine Zelte aufgeschlagen hat. Die "Barellis" bieten ein klassisches Zirkusprogramm an mit Tieren, Clowns und Akrobaten sowie einer Liveband für die passende Untermalung der Vorführungen.

Der Premierennachmittag am Donnerstag war für die "Barellis" ein guter Auftakt, die Vorstellung gut besucht. Die vielen Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln waren von dem vielseitigen Zirkusprogramm begeistert. Schon der erste Auftritt, die Hundedressur von Gastartist Edi Naporte mit seinen fünf Hunden, war großartig. Die Vierbeiner übertrafen sich in ihren Sprüngen, ihrer Geschicklichkeit: eine tolle Darbietung, die begeisterte.

Auf Klein folgte Groß. Mit fünf gepflegten riesigen Kamelen und fünf Araberhengsten zeigte Franz Barelli eine Dressur, die das Publikum zum Staunen brachte. Fantastisch auch der Andalusierhengst, der viel Beifall für seinen Auftritt bekam. Es gab Timmy Barellis lustige Esel-Dressur und die starken bayrischen Kühe Heidi und Milka, die er vorführte. Nicht zu vergessen die atemberaubende Hochseilartistik von Ramona Barelli, der Tanz auf dem Seil von Desirée, dazwischen immer wieder der Musikclown Timmy und vieles mehr.

So reihte sich zwei Stunden lang im Zirkusrund eine artistische Perle an die nächste. In der Pause ritten die Kinder begeistert auf drei Kamelen durch die Manege, schauten sich die Tierschau an oder ließen sich von den Süßigkeiten im Vorzelt anlocken.

Info: Weitere Vorstellungen gibt es heute um 15 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Am Sonntagnachmittag haben alle Mütter freien Eintritt.