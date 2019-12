Kaputte Türen, Holzverschalungen und Schmutz zeichnen die Ankunftshalle der Deutschen Bahn in Eberbach aus. Foto: Hüll

Eberbach. (pm/fhs) Der Bahnhof Eberbach ist einer unter 50 Bahnhöfen in Baden-Württemberg, den die Landesregierung in ihr neues Bahnhofsmodernisierungsprogramm II aufnimmt. Unter dem Motto "Bahnhof der Zukunft" sollen sie in den nächsten Jahren modernisiert und barrierefrei ausgebaut werden. Ziel des 430 Millionen Euro schweren Programms ist, die Bahnanlagen den aktuellen betrieblichen Anforderungen anzupassen und für die Fahrgäste die Aufenthaltsqualität "spürbar zu erhöhen". Die Mittel teilen sich die Bahn (200 Millionen Euro), das Land (150 Millionen Euro) und die Kommunen (80 Millionen Euro).

Die grün-schwarze Landesregierung hat am Dienstag Eckpunkte für eine Rahmenvereinbarung mit der Deutsche-Bahn-Firma Station & Service gebilligt. Der Kabinettsbeschluss stellt damit die letzten Weichen für ein neues Bahnhofsmodernisierungsprogramm für Baden-Württemberg. 2018 war ein erstes Bahnhofsmodernisierungsprogramm aus dem Jahr 2009 ausgelaufen.

Der Bedarf im Land ist anhaltend hoch. Rund 400 Stationen sind noch teilweise oder vollständig barrierefrei umzubauen. Der grüne Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein aus Neckargemünd urteilt : "Das ist ein wichtiger Impuls für die Mobilitätswende und den Schienenverkehr in Eberbach." Nur mit attraktiven, barrierefreien und sicheren Bahnhöfen könne man mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf die Schiene bewegen.

Das Gesamtvolumen des Programms beläuft sich auf 430 Millionen Euro für die nächsten zehn Jahre. Es gliedert sich in drei Module. Danach sollen erstens barrierefreie Bahnsteige und Zugänge geschaffen, die Bahnsteiganlagen saniert und die DB-Stationsgebäude hergerichtet werden.

Zweitens will man "Mobilitätsknoten" schaffen (dazu gehört das Vernetzen von Dingen wie Park+Ride, Bike+Ride, Kiss+Ride, CarSharing, Bushaltestellen sowie das Bereitstellen von "Echtzeit-Info" sowie Ladestationen). Drittens gibt es Mittel zur Sanierung und zum Ausbau von Stationsgebäuden, die Kommunen von der Bahn übernahmen.