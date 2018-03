Eberbach. (cum) Wie schon beim ersten Mal kamen die Einbrecher über die Gebäuderückseite in der Backgasse, wie beim ersten Mal wurden Geldspielautomaten aufgebrochen und das Geld geraubt: Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats wurde in der Nacht zum Donnerstag in das Bistro Querbeet in der Eberbacher Bahnhofstraße eingebrochen.

Der oder die Täter kamen in der Nacht; die Polizei schränkt die Tatzeit auf 1 Uhr bis 9 Uhr am Donnerstag ein. Erst hebelten sie von der Backgasse aus das Fenster zur Herrentoilette auf, dann schlichen sie durch den Schankraum des Bistros in das Nebenzimmer, in dem die Geldspielautomaten stehen. Dort wuchteten sie zwei der drei Automaten auf und sackten das Geld aus den Münzbehältern ein. Der Automat anderer Bauart ganz rechts blieb verschont.

Am Donnerstagmorgen bemerkten Nachbarn das aufgebrochene Fenster im Hinterhaus und verständigten die Polizei. Die klingelte bei der Wirtin an der Haustür.

Neben dem finanziellen Schaden ging bei der nächtlichen Aktion auch sonst einiges zu Bruch: Das extra verstärkte Toilettenfenster, zwei Türen und die zwei aufgebrochenen Automaten sind kaputt. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Der Einbruch jetzt folgt dem gleichen Strickmuster wie der vor vier Wochen im Januar: Auch damals wurde zu nächtlicher Stunde das Fenster der Herrentoilette aufgehebelt, im Nebenraum wurden laut Polizei vier Geldspielautomaten aufgebrochen. Zusätzlich ließen die Einbrecher noch Wechselgeld aus einer Schublade hinter dem Tresen mitgehen. Schon damals schätzte die Polizei den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Die Wirtin des Bistros stand gestern noch unter Schock: "Das macht einen auch psychisch kaputt", sagte sie.

Info: Um die Einbrüche aufzuklären, bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 06271/921-00 mit dem Eberbacher Polizeirevier in Verbindung zu setzen.