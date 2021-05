Eberbach. (fhs) Das Eberbacher Freibad in der Au soll sofort öffnen können, sobald es das Gesundheitsamt erlaubt. Und am 7. Mai startet Eberbach als bisher weit und breit wohl einzige Kommune wieder ein Autokinoprogramm als Ersatz für das auch 2021 coronabedingt ausgefallene Frühlingsfest. Das sind zwei einstimmig gefällte Beschlüsse des Eberbacher Gemeinderats, die er bei seiner öffentlichen Präsenzsitzung am Donnerstagabend in der Stadthalle bei einer Zwölf-Punkte-Tagesordnung gefasst hat.

Zwischen 7. und 16. Mai lädt Eberbach nicht nur die eigenen Bürger dazu ein, das Autokinoprogramm mit drei Filmen pro Tag auf dem Festplatz in der Au zu besuchen.

Auf einer sieben auf vier Meter großen LED-"Leinwand" sind die Filme unabhängig von den Lichtverhältnissen zu sehen (Programm unter www.eberbach.de). Der Ton wird in die Autos der Besucher mittels UKW übertragen. Es gibt zwar keinen Imbiss- und Getränke-Verkauf, aber wieder Popcorn. Die Tickets müssen im Voraus online gekauft werden.

Fürs Freibad wird es Frühschwimmertickets zu zwei (ermäßigt) einem Euro geben. Anders als noch in der Sitzungsvorlage vorgeschlagen folgte der Gemeinderat mehrheitlich dem AGL-Vorschlag, den allgemeinen Eintritt für Erwachsene auf drei Euro und für Kinder- Jugendliche, Schüler, Studenten sowie Gehandicapte auf 1,50 Euro festzulegen.

Bei zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat wie von der Verwaltung vorgeschlagen das Osnabrücker Büro pbr Planungsgruppe Rohling AG mit den Objektplanungsleistungen für den Neubau des Hallenbades beauftragt. Die Auftragssumme beläuft sich auf 766.436,19 Euro.

Vorausgegangen war ein vom Gemeinderat 2020 akzeptiertes Auswahl- und Bieterbewertungsverfahren. Zuletzt wählte ein Gremium unter fünf verbliebenen Bietern aus und vergab nach zwei Tagen mit Präsenzvorstellungsgesprächen dem Osnabrücker Büro 3958 von 4000 möglichen Wertungspunkten.

Bei den fünf dort sich vorstellenden Büros reichte die Spanne von 2575 bis zu den 3958 Punkten. Dem Gremium gehörten je ein Stadtrat aller vier Fraktionen, je zwei Vertreter der Eberbacher Stadtwerke sowie der Stadtverwaltung und Bürgermeister Peter Reichert an.

Der jetzt ausgewählte städtische Planungspartner wird nun die nächsten Schritte vorbereiten, so dass der Gemeinderat in einer erste Stufe die Leistungsphasen Eins bis Drei (bis zur Entwurfsplanung und Kostenberechnung des künftigen Bades) zur Entscheidung vorgelegt bekommen wird.

Für 245.000 Euro soll die Eberbacher Firma Michael Gärtner GmbH die Leistungen zum Ersatzneubau der Itterbrücke "14 Wilhelm-Blos-/Untere Talstraße" erbringen. Den Auftrag erteilte der Gemeinderat. Die SPD brachte zudem den Minderheitenantrag ein, diese Brücke künftig nach Margareta Steinmetz zu benennen.

Die 2015 verstorbene SPD-Stadträtin gehörte 1959 bis 2002 dem Rat an und war in Baden-Württemberg als Frau mit der längsten kommunalpolitischen Tätigkeit ausgezeichnet worden. Stadtrat Klaus Eiermann begründete den Antrag mit einer ausführlichen Würdigung von Steinmetz’ Biografie. Über den Antrag wird in der nächsten Sitzung entschieden werden.

Bei einer Enthaltung nahm der Gemeinderat ein 215-Quadratmeter-Grundstück in den Rockenauer Krautgärten als Schenkung an. Die Stadt bemüht sich, diese Kleinstflächen in öffentlichen Besitz zu bekommen, um dieses Areal zu gegebener Zeit neu ordnen und verwenden zu können.

Ebenfalls einstimmig ermächtigt wurde Bürgermeister Peter Reichert, in der nächsten Sitzung des Zweckverbandes High-Speed-Netz-Rhein-Neckar dafür zu stimmen, dass dieses Gremium künftig auch virtuell tagen und Entscheidungen fällen kann. Dazu muss die Verbandssatzung entsprechend geändert werden.

Erfreut zur Kenntnis nahmen die Gemeinderäte den vorläufigen Jahresabschlussbericht des Kämmerers Patrick Müller. Ihm zufolge konnte der Haushalt des ersten Coronajahres 2020 anders als noch bei dessen Planung tatsächlich ausgeglichen werden. Die Gewerbesteuereinnahmen kamen noch wie angenommen herein, und es flossen Pandemieausgleichsgelder des Landes. Müller warnte aber, dass dies schon 2021 nicht mehr der Fall sein werde.

Einstimmig fortgeschrieben hat der Gemeinderat die Kosten für die Neuordnung der Trinkwasserversorgung der Stadt. Nach Erläuterungen des BIT-Fachbüros und von Stadtwerkeleiter Günter Haag akzeptierte das Gremium die Zunahme der Kosten um 1,5 Millionen auf nun 14,72 Millionen Euro für das Vorhaben "Wasser 2025".