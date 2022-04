Noch gibt es genügend freie Plätze im Campingpark Eberbach, doch die Saison hat gerade erst begonnen. Viele reisen zu den Ostertagen an. Das Wetter spielt mit. Foto: Jana Schnetz

Von Jana Schnetz

Eberbach. Das "Ancampen" hat begonnen. So nennen Camper den Start in die Saison, wenn das Wohnmobil endlich aus dem Unterstand geholt werden kann. Seit 8. April hat der Campingpark am Neckar geöffnet. Einige haben sich bereits angemeldet, manche sind schon dort.

Einzig der regenreiche erste Tag trübte den Start ein, die Folgen waren sofort da: Hochwasser überschwemmte den unteren Teil der Camping- und Zeltstellplätze. Zwei, drei Gästen, die schon reserviert hatten, musste Campingpark-Betreiberin Christina Freyer deswegen absagen. Die Wiese war noch mit Hochwasserschlamm bedeckt und daher zu nass, um sie zu befahren. Freyer hofft, dass sich das Hochwasser nicht wiederholt. Für die Ostertage sind die Wetterprognosen zumindest gut.

Laufend treffen Reservierungen ein, erst am Mittwoch seien drei Camper angekommen, bestätigt Freyer. 80 Plätze stehen insgesamt bereit – im Normalfall reservieren die Leute, doch es gibt auch immer wieder Kurzentschlossene, denen Freyer einen Platz anbieten kann. Mit dem Saisonstart ist sie zufrieden; die meisten Gäste reisen gerade an und "verbringen über Ostern ein paar schöne Tage".

Aktuell beherbergt der Campingpark vier Wohnwägen und ein Wohnmobil, samt ihren Besitzern. Zu unternehmen gibt es genug. Auf dem Programm stehen Ausflüge nach Heidelberg, Mosbach oder auch in die Innenstadt von Eberbach.

Viele kommen noch aus der näheren Umgebung und auch das Alter der Gäste liegt im oberen Durchschnitt. Das ändert sich aber je länger der Sommer dauert, weiß Freyer aus Erfahrung. Es gibt auch wieder Reservierungen für längere Aufenthalte, vor allem von denen, die man lange Zeit vermisst hat: Niederländer.

Ostern wird häufig genutzt, sich in der Gruppe zu treffen und den Saisonstart gemeinsam einzuläuten oder einfach zu entspannen und zu genießen. "An Ostern rauszukommen, ist ein Ziel, auf das viele Camper hinfiebern", erklärt Freyer.

Dass sogar die Corona-Regeln weggefallen sind, kommentiert Freyer mit einem einzigen Wort: "Erleichterung". Besonders froh ist sie darüber, dass alle Sanitäranlagen wieder freigegeben sind. "Der Check-In geht viel schneller. Die Nachweise müssen nicht mehr kontrolliert werden. Es fällt schon viel Aufwand weg." Und immer noch gäbe es viele Menschen, die die Maske freiwillig tragen, obwohl es offiziell keine Pflicht mehr ist.

Doch nach Corona seien es jetzt die hohen Spritpreise, die neue Sorgenfalten heraufbeschwören. Freyer sagt: "Ich kann nicht abschätzen, ob die Leute trotzdem zum Campen kommen. Ich bin da im Zwiespalt." Das werde sie erst am Ende der Saison wirklich beurteilen können.

Für den Moment ist sie "glücklich, dass es losgeht. Wir sind bereit für die Saison. Und vor allem geht es regulär los, nicht erst verspätet, Mitte Mai."

Die Gäste von Christina Freyer genießen die Zeit auf dem Campingplatz. Ute und Jürgen Schneider, die gerade am Aufbauen waren, fassen es so zusammen: "Frühlingsgefühle! Wir freuen uns riesig, dass wir uns erholen können nach der ganzen Corona-Zeit. Wir sind voller Hoffnung, dass wir heute Abend vielleicht noch fischen können. Hier endlich auf dem Campingplatz zu sein, ist einfach schön."