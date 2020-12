Eberbach. (jbd) Den dritten Monat in Folge hat sich die Zahl der Arbeitslosen auf dem örtlichen Arbeitsmarkt verringert. Die Arbeitsagentur im Bezirk Heidelberg meldet für den Geschäftsstellenbereich im November eine Quote von 5,0 Prozent gegenüber 5,3 Prozent im Oktober. Im Gesamtbezirk sind jetzt 4,6 Prozent ohne Arbeit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat sich die Quote allerdings im gesamten Agenturbezirk erhöht. So waren vor Jahresfrist bezirksweit lediglich 3,5 Prozent ohne Job.

Insgesamt 490 Personen sind in Eberbach jetzt arbeitslos gemeldet (Oktober: minus 27), 276 Männer und 214 Frauen. Die positive Entwicklung wirkte sich dabei auf so gut wie alle Personengruppen aus, nur die Zahl der Langzeitarbeitslosen verharrte mit 163 (33,3 Prozent) auf dem Stand von Oktober.

Deutlich weniger Menschen von hier mussten sich im November erstmals oder erneut arbeitslos melden: Ihre Zahl sank um 24 auf 80. Davon waren 29 zuvor erwerbstätig, 21 hatten eine Ausbildung oder Fördermaßnahme durchlaufen. Gleichzeitig gelang es 105 Personen, sich aus der Erwerbslosigkeit verabschieden. Für 26 fand sich ein geeigneter Job, für 28 eine Ausbildung oder Maßnahme. Der Bestand an offenen Stellen ist auf 51 (plus 13) angewachsen. Arbeitgeber meldeten im November 26 neue Arbeitsstellen: Das sind 13 mehr als im Vormonat und sogar 18 mehr als im Vorjahr.