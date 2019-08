Eberbach. (rho) Mit seiner nächsten Version der Betriebssoftware für iPhone und iPad, iOS 13, wird der Internet-Konzern Apple auch einen Blick in die Straßen einer Stadt namens "Look Around" anbieten. Die Rundschau soll punktuell aus dem jeweiligen elektronischen Stadtplan Apple Maps aktivierbar sein.

Ein ähnliches Feature hatte bereits Google mit seiner Street View angeboten – mit teils skurriler Optik, weil Hausbesitzer der Veröffentlichung ihrer Gebäude aus datenschutzrechtlichen Gründen widersprechen konnten und die Straßenabschnitte bis zur Unkenntlichkeit verpixelt werden mussten.

Am Dienstag war ein Fahrzeug von Apple in Neckarwimmersbach im Einsatz, um im Vorbeifahren die Sehenswürdigkeiten des größten Eberbacher Stadtteiles zu scannen.