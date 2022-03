Von Peter Bayer

Eberbach. "Die Situation in der Ukraine ist ganz schwer zu ertragen, wenn man helfen kann, fühlt man sich nicht so ohnmächtig", sagt Anne Dübbers. Die Eberbacherin hat mit ihrer Familie eine Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine initiiert. Am heutigen Freitagabend wollen sich ihr Mann und ihr Schwiegersohn auf den Weg machen und mit einem großen vollgeladenen Transporter an die Grenze zur Ukraine fahren.

Erster Auslöser für ihr Engagement war Anfang dieser Woche ein Spendenaufruf aus Sinsheim zur Abgabe von Sachspenden für Menschen in der Ukraine und Flüchtlinge in den Nachbarländern, sagt Dübbers. Ihr Mann hat mit einem ukrainischen Mitarbeiter der Firma telefonisch Kontakt aufgenommen und gesagt, dass er einen Lkw-Führerschein hat. Denn ursprünglich wollten sie mit dem Sammeltransport in die Ukraine mitfahren. Davon wurde ihnen aber abgeraten, denn die Fahrer, so sagte man ihm, würden größtenteils im Land bleiben, um dort zu kämpfen.

So fahren ihr Mann und ihr Schwiegersohn nur die circa 1300 Kilometer bis zur Grenze, wo sie dem ukrainischen Militär die eingegangenen Spenden übergeben. Dieses übernimmt die weitere Verteilung vor Ort. "Ursprünglich hatten wir die Spenden für die Menschen gedacht, die in Kiew in der U-Bahn sich in Sicherheit gebracht haben", sagt Dübbers. Ob diese nun die Empfänger sind oder Flüchtlinge in den Nachbarländern kann sie nicht sagen. Auf die Pakete hat sie auf deutsch und ukrainisch geschrieben, was drin ist ("Ein Hoch auf den Internet-Übersetzer!")

Auch Produkte zur Wundversorgung und Hygieneartikel werden dringend benötigt. Foto: privat

All die Spenden kamen dabei nicht nur aus Eberbach, sondern auch aus der Region. "Auch russische und ukrainische Mitbürger haben sich beteiligt, ebenso wir türkische und brasilianische, es ist sehr beeindruckend", ist Dübbers von der Hilfsbereitschaft der vielen Menschen unterschiedlichster Herkunft und Nationalität überwältigt. Die letzten Tage hat sie mit ihrer Tochter und Enkelin bereits vieles sortiert und für den Transport fertig gemacht.

Ob Medizinprodukte zur Wundversorgung, Baby-Nahrung und -zubehör, Hygieneartikel, Decken, Kissen, Schlafsäcke, Isomatten oder Konserven – derzeit ist noch vieles von den dringend benötigten Artikeln zu sortieren, damit eine geordnete Verteilung vor Ort möglich ist. Kleidung nimmt sie keine mehr an. "Der Großraumtransporter wird am Freitagabend bis unters Dach gefüllt sein", sagt sie. Doch ob der Platz ausreicht, ist gar nicht so sicher. "Es ist inzwischen so viel gespendet worden, ich weiß gar nicht, ob überhaupt alles in den Transporter passt", sagt Dübbers. Da sich inzwischen weitere Transporte aus Walldorf angeschlossen haben, hofft sie, dass diese dann noch Platz haben.

15 bis 20 Stunden werden die beiden Familienväter für die Hinfahrt unterwegs sein. "Wir hoffen, dass sie dann am Montag wieder gesund zurückkommen", hofft Anne Dübbers auf ein glückliches Ende ihrer ersten Hilfsaktion.