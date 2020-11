Der Ohrsbergturm über Eberbach wird am St.-Martins-Abend am 11. November zur riesengroßen Laterne. Foto: privat

Eberbach. (RNZ) Am Mittwochabend, 11. November, hätte eigentlich in Eberbach wieder der große Laternenumzug des Bürger- und Heimatvereins stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde er abgesagt. Als Ersatz und "Hingucker” in den Abendstunden soll aber an diesem Abend nun der Ohrsbergturm in bunten Farben erleuchtet werden.

Wie bereits einmal im Oktober 2018, wird die stimmungsvolle Beleuchtung des Aussichtsturms auf dem Ohrsberg am 11. November von 18 Uhr an für etwa zwei Stunden von Christian Gerbig mit seiner Firma "CG Music Veranstaltungstechnik” durchgeführt. Die Finanzierung übernimmt der Bürger- und Heimatverein. Unterstützt wird die Beleuchtungsaktion auch von den Stadtwerken Eberbach, die die Stromversorgung bereitstellen, und die reguläre Turmbeleuchtung abschalten werden.

Am besten zu sehen sein wird die "Ohrsbergturm-Laterne” in Eberbach-Nord und in den südöstlichen Stadtgebieten. Wer von zuhause aus keinen freien Blick auf den Turm hat, kann das Lichtspektakel bei einem abendlichen Spaziergang zu Aussichtspunkten am Scheuerberg oder am Itterberg genießen. Der Bürger- und Heimatverein und die Stadtverwaltung bitten dabei aber darum, sich an die Corona-Regeln zu halten.