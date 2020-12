Eberbach (fhs) Ohne Zeitdruck sich im Geschäft umgucken, sich bei Bedarf individuell beraten lassen und keine Sorge haben, beim Einkauf auf zu viele Leute zu treffen, die ebenfalls auf die gleiche Idee gekommen sind wie etwa in den größeren Zentren Heidelberg, Mannheim oder Mosbach – das geht am Freitag, 4. Dezember, beim zweiten XL-Freitag in 18 Geschäften der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG).

"Wir werden’s nicht machen wie in Mannheim, als die Schlangen von Menschen vor den Geschäften Polizei und Ordnungsdienste auf den Plan gerufen haben" erklärt EWG-Vorsitzender Dietrich Müller "Das ist naturgemäß hier gar nicht zu befürchten. Wir setzen darauf, dass die Kunden nach unserm ersten XL-Freitag am 6. November auch am Freitag wieder die Gelegenheit nutzen." Bis 20 Uhr sind die teilnehmenden Geschäfte zwei Stunden länger geöffnet. "Und wenn einzelne Kunden länger brauchen – es wird keiner Schlag Acht hinaus komplimentiert." Diese Gelegenheit zum in den Abend verlängerten Einkauf bietet die EWG noch ein drittes Mal kurz vor Weihnachten am Freitag,18. Dezember an.

In der Adventszeit hält Eberbachs lokaler Einzelhandel zudem traditionell die Teilnahmecoupons für seine Weihnachtsverlosungsaktion bereit: wenigstens diese EWG-Aktion findet im Pandemiejahr 2020 unverändert wie gewohnt statt; die festlich erstrahlende Michaelskirche und der Kerzen-Rosenturm als Adventswahrzeichen Eberbachs zieren die Verlosungsteilnahmekärtchen.

Gefragt wird auf ihnen, welches Event man 2020 am meisten vermisst habe: Ostermarkt, Frühlingsfest, Sommerfest, Apfeltag oder "Feuer und Flamme"?

An der Auslosung der Preise im Gesamtwert von 3.000 Euro nimmt teil, wer ein Event ankreuzt, seine Adresse notiert und das Kärtchen im EWG-Geschäft abgibt. Einsendeschluss ist Montag, 21. Dezember, 17 Uhr. Gegen 18 Uhr ist die Ziehung der Gewinner geplant, die per Streaming live im Internet übertragen werden soll. Details dazu werden noch veröffentlicht.