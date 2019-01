Von Peter Bayer

Eberbach. Als Küken bei den "Krümeln" hat Natalie Frey ihre karnevalistische Karriere begonnen. Auch 16 Jahre später gehört die fünfte Jahreszeit zu ihrem Leben dazu. Am 1. Januar ist die 21-Jährige mit dem großen Verdienstorden der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine ausgezeichnet worden.

Wenn Natalie vom Gardetanz spricht, leuchten ihre Augen. Schnell wird klar: Fastnacht, das ist ihr Leben. Angefangen hat sie mit fünf Jahren, ohne familiär vorbelastet zu sein. "Meine Eltern sind keine Fastnachter", sagt sie. Doch immer wenn zuhause Musik lief, hat sie dazu getanzt. "Da hat meine Mutter überlegt, wo sie mich hinstecken könnte". Die KG Kuckuck hat zu der Zeit gerade Kinder gesucht. Man könnte sagen "gesucht - gefunden". Natalie jedenfalls gefiel es dort so gut, dass sie geblieben ist. Bereits 2002/2003 machte sie bei der Kampagne mit, hat bei den "Krümeln" den Ketchup-Song getanzt. Den kannte ich vom Kindergarten her", erinnert sie sich. Doch der Höhepunkt war der Einmarsch. Ich durfte den ganzen Gardemädchen vorausgehen", erinnert sie sich - und wieder ist das Leuchten in ihren Augen nicht zu übersehen.

Fasching gehört für Natalie Frey zum Leben dazu, "mit ihm bin ich aufgewachsen". Logisch, dass die fünfte Jahreszeit für sie am 11.11. beginnt. Und Aschermittwoch? "Da bin ich sehr, sehr traurig". Dann kommt die Groß- und Einzelhandelskauffrau wieder in den Alltagstrott hinein.

Zehn Jahre lang tanzte sie in verschiedenen Garden, zuletzt 2012. In diesem Jahr konnte sie selbst der Bruch des Mittelhandknochens nicht stoppen. "Da bin ich halt mit einem weißen Verband auf die Bühne", blickt sie zurück. Doch nur ein Jahr später - ein Jahr vor dem Sprung in die Prinzengarde - platzte ihr großer Traum. Ein Adduktorenriss im Training bedeutete das Aus als Tänzerin in der Prinzengarde.

Doch das Ende bei den Gardemädchen war nicht das Ende bei den Kuckucken. "Schnell und ohne Widerworte" hat sie Zuflucht bei den "Nesthockern" gefunden. Fortan hieß es für Natalie Frey Schautanz statt Gardetanz. "Das geht, weil die Akrobatik hier nicht dabei ist", sagt sie. Am besten hat ihr dabei die Rolle der Pippi Langstrumpf gefallen. In der letzten Kampagne war sie als Cowboy auf der Bühne zu sehen. Die rund 30-köpfige Gruppe bezeichnet die gebürtige Eberbacherin als ihre zweite Familie, dort fühlt sie sich wohl.

Den kommenden Sitzungen fiebert sie freudig entgegen. Dann können sie und die anderen Fastnachter zeigen, wofür sie seit September - die Garden bereits seit kurz nach Ostern - trainiert haben. "Es gibt nichts Schöneres", sagt sie. Und wenn die Leute im Saal danach aufstehen und applaudieren, ist das all die Mühen wert.

Aufregung ist für die 21-Jährige ein Fremdwort. Während andere vor dem Auftritt nervös sind, ist sie die Ruhe selbst. "Es macht mir einfach so viel Spaß", erklärt sie. Wehmütig wird ihr nur, wenn sie ihre ehemaligen Mittänzerinnen auf der Bühne sieht. "Das tut immer noch weh, auch bei den Proben, gesteht sie. Da ist anfangs auch schon die ein oder andere Träne geflossen. Doch wenn sie selbst auf der Bühne steht, ist das alles wieder vergessen, gilt ihre gesamte Konzentration dem rund sieben Minuten langen Schautanz. Das Motto der diesjährigen Kampagne wird natürlich nicht verraten.