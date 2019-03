Eberbach. Am Dienstag stellte die Alternative Grüne Liste in einer öffentlichen Mitgliederversammlung im Gasthaus zur Traube ihre Liste für die Kommunalwahlen im Mai auf. Elf Frauen und elf Männer wurden aufgestellt. Damit wolle die AGL ein Zeichen setzen, dass mehr Frauen als bisher in den Gemeinderat gewählt werden, so der Vorsitzende Jens Thomson.

Der jüngste Bewerber Giuseppe Ranieri ist 18 Jahre alt. Die Liste setze sich aus engagierten Eberbachern aller Altersgruppen und einer Vielzahl sozialer Gruppen zusammen, stellte Thomson fest. Die AGL wolle ihren Aufwärtstrend aus den vorangegangenen beiden Wahlen mit dem Zugewinn jeweils eines Mandats fortsetzen. "Wir wollen künftig fünf Gemeinderäte stellen", sagte der Vorsitzende. Alle vier bisherigen Stadträte treten erneut an.

Nominiert wurden in der Reihenfolge ihres Listenplatzes Kerstin Thomson, Christian Kaiser, Angelina Rocchetta, Peter Stumpf, Gisela Langhard, Lothar Jost, Petra Schiffmann, Tobias Günther, Uschi Wohlrab, Simon Dost, Adelheid Schüssler, Roland Beigel, Ulrike Baufeld, Bernhard Theis, Carola Fendler, Paul Danquard, Susanne Walz-Beigel, Giuseppe Ranieri, Elisabeth Rabl, Jens Thomson, Gisela Malotke-Laritz und Patrick Poser. Ersatzkandidat ist Peter Grambitter.

Fraktionssprecher Peter Stumpf stellte außerdem einige Eckpunkte des Wahlprogramms vor. Die AGL wolle sich für mehr Beteiligung der Bürger einsetzen, auch weil zwei Bürgerentscheide zur Windenergie und zum Hallenbadneubau, die von der AGL beantragt wurden, keine Mehrheit im Rat gefunden hätten. Klimaschutz sei ein Kernthema, zu dem auch Eberbach einen Beitrag leisten könne.

Weitere Schwerpunkte seien die Steigerung der Attraktivität der Stadt durch Hallenbadneubau, Aufwertung der Innenstadt und Umgestaltung des Neckarlauers. Die AGL werde sich für Tempo 30, Barrierefreiheit, bezahlbare Kindertagesstätten, gut ausgestattete Schulen und Angebote für Jugendliche einsetzen.