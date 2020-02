Von Felix Hüll

Eberbach. Noch gibt es keine eindeutige Klarheit darüber, ob sich beim Schrotthandel und Zerlegegewerbe auf dem Grundstück "An der Itter 5" alles korrekt zuträgt. Aktuell richtet sich der Blick auf die zweite Halle auf dem Gelände, auf dem Inhaber Walter Knoth Schrott lagert, bearbeitet und wohl auch weiter vertreibt. Zudem dauern zwei Verfahren von Stadt und Kreis gegen den Inhaber an.

Bei wiederholten Ortsterminen von Behördenvertretern und der Polizei bleiben weiter offene Fragen. Ihnen soll erneut nachgegangen werden. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte bereits angeordnet, dass das Grundstück zu räumen ist. Dagegen legte der Inhaber Widerspruch ein. Er unterlag vor dem Regierungspräsidium Karlsruhe 2018.

Daraufhin erhielt er ein Zwangsgeldverfahren auferlegt, gegen das er erneut den Rechtsweg eingeschlagen hat. Dieses Verfahren dauert an. Gleichzeitig ist bei der Stadt Eberbach ein laufendes Verfahren in Sachen Abwasserbeseitigung und -entsorgung anhängig.

AGL-Stadtrat Lothar Jost hat in der jüngsten Bauausschusssitzung beantragt, ein Mitarbeiter der für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz zuständigen Kreisverwaltung möge den Eberbacher Gemeinderat informieren. Jost interessiert unter anderem, welche Möglichkeiten die Stadt hat um sicherzustellen, dass von dem Grundstück keine Gefährdung der Umwelt ausgeht.

Untersuchungen ergaben bislang keine Anhaltspunkte oder gar Beweise dafür, dass der Schrotthandel die Umgebung gefährdet. Foto: Hüll

Zusammen mit einem städtischen Mitarbeiter war ein Vertreter der Kreis-Gewerbeaufsicht am 21. Januar vor Ort, "um unter anderem dem Verdacht auf unsachgemäße Zerlegung von Elektro-Altgeräten nachzugehen. Hierbei wurden unter den auf dem Grundstück gelagerten Abfällen zwar auch Einzelteile beziehungsweise Bauteile von Elektrogeräten vorgefunden. Es konnte allerdings nicht geklärt werden, ob diese Teile bereits so angeliefert oder durch eine unzulässige Zerlegung dort vor Ort ausgebaut wurden.

Dies berichtet Landratsamtssprecher Ralph Adameit auf RNZ-Anfrage. Befürchtungen, dass auf dem Areal eventuell Öl unvorschriftsmäßig gelagert werde, hält Adameit entgegen: "Unserem Wasserrechtsamt ist nicht bekannt, dass Öl gelagert wird. Das Öl der abgestellten Fahrzeuge ist abgelassen. Ein Ölabscheider ist auf dem Grundstück vorhanden."

Der Behörde gegenüber sei auch mitgeteilt worden, dass jemand bei Regenwetter in die Itter fließende Schlieren beobachtet haben will. Adameit: "Eine von einem Vertreter der Stadt Eberbach am 28. Januar, am 3. und 4. Februar nach starken Regenschauern durchgeführte Überprüfung ergab, dass auch bei starkem Regen keine Ölschlieren festgestellt werden konnten."

Dies decke sich auch mit zuvor vorgenommenen Färbeversuchen, die sich ebenfalls nicht auf die direkt angrenzend vorbeifließende Itter auswirkten.

Die Behördenvertreter suchten zudem eine Antwort auf die Frage, wie denn die Familie Knoth, die offensichtlich auf dem Grundstück auch wohnt, in der kalten Jahreszeit für entsprechende Wärme in den Wohnräumen sorgt. Nach der Übernahme des Grundstücks hat Knoth Besuch vom Bezirksschornsteinfeger erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass die Heizanlage nicht betriebsbereit ist. Im Landratsamt sind wiederholte amtliche Feuerstättenkontrollen vermerkt, aus denen hervorgeht, dass die Heizung nach wie vor nicht betriebsbereit sei.

Kreis-Sprecher Adameit: "Nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz sind Eigentümer oder Betreiber verpflichtet, dem zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger Änderungen an kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen zu melden, ebenso den Einbau neuer und die Wieder-Inbetriebnahme stillgelegter Anlagen. Eine solche Meldung liegt nicht vor." Das Landratsamt hat daher den zuständigen Bezirksschornsteinfeger gebeten, eine "anlassbezogene Überprüfung" vorzunehmen.

Und bei dem Januarbesuch des Grundstücks wurde die Gewerbeaufsicht auch auf die zweite Halle aufmerksam, in die bislang noch kein Kreis-Kontrolleur Einblick erhalten hat.

Adameit: "Dieser Hallenteil wird im Rahmen eines weiteren Vor-Ort-Termins begangen werden. Die entsprechenden Vorbereitungen dazu laufen. Unabhängig davon läuft das Verwaltungsverfahren. Falls sich nach Begutachten des zweiten Hallenteils neue Erkenntnisse ergeben, werden diese beim bereits anhängigen Verwaltungszwangverfahren berücksichtigt."