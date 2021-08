Von Marcus Deschner

Eberbach. Tief in die Kasse greifen muss die Stadt Eberbach für den Umbau von weiteren dann barrierefreien Bushaltestellen. Der erstmals nach dem Corona-Lockdown wieder im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses tagende Gemeinderat vergab am Donnerstag einstimmig Ingenieurleistungen für den Umbau der Haltepunkte an ein Heilbronner Ingenieurbüro zum Preis von knapp 76.000 Euro. Diese umfassen nur die Tätigkeit der Leistungsphasen fünf bis neun. Das gleiche Büro hatte bereits die Phasen eins bis drei ausgeführt. In welcher Höhe Kosten dafür anfielen, wurde auf Nachfrage von der Verwaltung bis Redaktionsschluss noch nicht mitgeteilt.

Trotz Sommerferienzeit waren in der Sitzung 15 von 22 Stadträten anwesend. Wie aus der Drucksache zu dem Punkt hervorgeht, hat das Land Baden-Württemberg zum Umbau von bestehenden Bushaltestellen für den niveaugleichen Einstieg in niederflurige Fahrzeuge des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) eine gesetzliche Vorgabe geschaffen. Ziel ist es, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Nutzung des ÖPNV zu erleichtern. Die Vorgabe wurde in Eberbach zum Teil bereits umgesetzt. Beispielsweise an den Haltestellen im Neuen Weg und an der Stadthalle. Nun soll’s in einem zweiten Abschnitt weitergehen. Die zum Teil schräg gegenüber liegenden Haltestellen am Verbindungsweg in der Hohenstaufenstraße, in der Beckstraße, in der Schwanheimer Straße und bei den beruflichen Schulen sollen im kommenden Jahr sukzessive barrierefrei ausgebaut werden. Überall sollen spezielle Busbordsteine eingebaut werden, welche das Anfahren der Haltestelle, den richtigen Abstand sowie die Höhe des Einstiegs zum Gehweg ermöglichen. Außerdem sollen im Wartebereich auf dem Gehweg Blindenleitplatten für sehbehinderte Menschen eingesetzt werden.

Das Ganze wird nicht billig. Zu den Ingenieurleistungen fallen für die Umbaumaßnahmen laut Kostenberechnung knapp 355.000 Euro an. Wobei allein für die Haltestellen in der Schwanheimer Straße 99.000 Euro veranschlagt sind. Am günstigsten soll’s am Verbindungsweg Hohenstaufenstraße werden, für den rund 38 000 Euro eingeplant sind. Bei der Vorstellung der Maßnahme durch einen Mitarbeiter des Ingenieurbüros erläuterte dieser, dass nach dem Umbau an der Berufsschule kein Zebrastreifen mehr nötig sei, da die Busse auf der Straße anhielten. Das war im Gremium nicht unumstritten. "Da muss einer hin, bei den vielen Schülern die da täglich kreuzen", forderte Jens Müller (SPD). Das sei aber nicht nötig, wenn man auch für diesen Abschnitt der Straße ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern einführe, sagte der Ingenieur auf Nachfrage von Peter Stumpf (AGL). Das Thema bedürfe noch einer Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben, erklärte Tiefbauamtsleiter Volker Hafen. Eventuell könne man nahe der Kreuzung mit der L 2311 eine Querungshilfe, die auch von Fahrradfahrern genutzt werden kann, einbauen. Denn der von und nach Eberbach Nord führende Radweg endet bislang neben der Tankstelle.

Wie die Verwaltung in der Vorlage weiter ausführt, sollen die Haltestellen in der Güterbahnhofstraße und am Bahnhof im Rahmen gesonderter Bauprojekte barrierefrei umgebaut werden. Alle weiteren Halte sollen in den kommenden Jahren folgen.

Peter Wessely (FW) erkundigte sich, ob Fußgänger die Abkürzung über das Telekom-Gelände von der Alten Dielbacher Straße in die Schafbrunnenstraße nutzen könnten. Die Verwaltung will dazu in Kürze Antwort geben.