Eberbach. (cum) Das Hotel-Restaurant Krone-Post schließt. Am Montag wird über das in Schieflage geratene traditionsreiche Hotel-Restaurant mit Neckarblick das Insolvenzverfahren eröffnet. Am heutigen Samstag ist für treue Gäste noch einmal Gelegenheit, Abschied zu nehmen: Von 18 Uhr an hat das Restaurant mit den Spezialitäten von Chefkoch Uwe Jung noch einmal geöffnet. Ein besonderes Abschiedsmenü ist nicht geplant: "Wir bieten ganz normale Karte an", sagt Hotelierin Christiane Hirsch-Jung. Wie es für das Hoteliersehepaar des Familienbetriebs weitergeht, ist laut Hirsch-Jung noch offen: "Eins nach dem anderen, wir wollen das erst einmal zu Ende bringen, sonst funktioniert das nicht."

Was die weitere Nutzung des Hauses angeht, steht der Investor Marco Feindler aus St. Leon-Rot bereits in den Startlöchern. Er hat Interesse, das Hotel in ein Wohnhaus mit 24 Wohnungen umzubauen. Die Pläne dazu sind bereits gemacht.

Im Juli stellte der Heidelberger Insolvenzverwalter Gordon Rapp aber auch die mögliche Weiterführung des Hotelbetriebs durch einen weiteren Interessenten in Aussicht.

Rapp war diesen Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.