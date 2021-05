Liam Brunner (20) und Marius Krug (23) vor der Theodor-Frey-Schule in Eberbach. Noch sind die Prüfungen nicht alle gelaufen, aber voraussichtlich haben die beiden bald ihre „Allgemeine Hochschulreife“ in der Tasche. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Liam Brunner (20) und Marius Krug (23) hat es voll erwischt: Zwei Jahre Wirtschaftsoberschule an der Theodor-Frey-Schule (TFS) und fast die ganze Zeit Corona-Pandemie. Auch wenn die beiden noch nicht ganz fertig sind, und vor allem zu Beginn des ersten Lockdowns alles etwas durcheinander lief, sind sie sich einig: "Die Vorbereitungen wären anders gewesen und wir hätten uns bestimmt bei den Prüfungen sicherer gefühlt – aber man konnte sein Abitur auch mit Corona schaffen".

Die schriftlichen Prüfungen in Wirtschaft, Deutsch und Englisch haben Liam und Marius schon hinter sich, am heutigen Montag steht noch Mathematik an. Nach den Pfingstferien gehts weiter mit Unterricht in den Nebenfächern, dann werden die schriftlichen Noten bekannt gegeben und ein mündliches Prüfungsfach zugeteilt. Weitere mündliche Prüfungsfächer können gewählt werden. Über ihre Gefühle, ob sie alles schaffen werden, wollten die beiden verständlicherweise noch nicht sprechen. Aber sie freuen sich natürlich darauf, wenn alles vorbei ist und vor allem darauf, dass sie "die einfachen Dinge wieder machen können. Etwas, was man vorher gemacht hat, ohne sich Gedanken darüber zu machen".

Für Liam ist das "Freunde treffen, Essen gehen – eben das alte Leben wiederhaben". Sie macht sich auch Gedanken, über die Zeit direkt nach dem Abi. Eine Zeit, während der eigentlich gefeiert wird, es in den Urlaub geht. Eine Zeit, die nie wieder kommt. "Das kann man jetzt dann wohl erst mal gar nicht richtig genießen", sagte sie, wobei es ja nun bald Lockerungen für Gastronomie und Urlaub geben wird. Marius freut sich darauf, wenn er abends mal wieder spontan etwas unternehmen kann, "mit Freunden in den Biergarten oder Essen gehen", ohne nachzudenken, wann er wieder daheim sein muss.

Liam Brunner ist in Eberbach geboren und aufgewachsen. Ihre Mutter stammt aus Thailand, daher der seltene Name Liam. Besuche der Familie in Thailand vermisst sie zurzeit besonders. 2017 hat sie ihren Mittlere-Reife-Abschluss an der Eberbacher Realschule absolviert. Danach ist sie zur Theodor-Frey-Schule gewechselt, wo sie zuerst in zwei Jahren die Fachhochschulreife gemacht hat und dann zur Wirtschaftsoberschule (WO) gewechselt ist.

Nach dem Abitur will Liam ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kindergarten St. Elisabeth starten. Ihr Plan danach: ein Lehramtsstudium. "Am liebsten ein Grundschullehramtsstudium an der PH Heidelberg – ich komme gut mit Kindern klar". Während des FSJ will sie weitere Erfahrungen sammeln.

Marius Krug hat ebenfalls an der Eberbacher Realschule seinen Mittlere-Reife-Abschluss absolviert. Allerdings bereits im Jahr 2014. Danach hat er eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik bei der Eberbacher Firma Lux begonnen und erfolgreich nach dreieinhalb Jahren abgeschlossen. "Das hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich habe irgendwann überlegt, ob ich das mein ganzes Leben lang machen möchte. Ich habe gemerkt, dass meine Stärken doch eher in der Theorie sind." Da er schon eine abgeschlossene Ausbildung hatte, konnte er die Fachhochschulreife in einem Jahr durchziehen. "Ich hatte mich in Heidelberg beworben und wurde der TFS in Eberbach zugewiesen."

Danach hat er, ebenso wie Liam und 13 andere in der Klasse, mit der zweijährigen Wirtschaftsoberschule gestartet und wird (voraussichtlich) bald auch die "Allgemeine Hochschulreife" in der Tasche haben. Ab September plant er ein Studium "Energiewirtschaft" in Ludwigshafen. "Das Thema macht mir Spaß und dann kann ich mein Wissen aus der Ausbildung auch anwenden."

Der Anfang in der WO-Klasse lief noch normal. Als dann im März vergangenen Jahres mit der Pandemie Homeschooling startete, war laut Liam und Marius alles noch "mega unstrukturiert, es war ein Durcheinander, alles war neu und alle waren überfordert". Mai bis September waren sie dann in der Schule mit "Hygienekonzepten und Einbahnregelungen".

Marius: "Vor Ort war es deutlich angenehmer als daheim". Liam: "Ich wusste nicht genau, was ich besser finden sollte. In meinem Umfeld gab es Risikopatienten – ich wollte kein Risiko eingehen. Ich hätte trotzdem Homeschooling machen können, bin dann aber in die Schule, auch wegen der sozialen Kontakte zu meinen Mitschülern."

Nach den Sommerferien gab es "gefühlt jede Woche andere Regeln und Maßnahmen". Weihnachten bis Ostern war wieder Homeschooling angesagt, seit den Osterferien sind die beiden Abiturienten nun im Wechselunterricht. "Von Lockdown zu Lockdown hat alles besser geklappt, es kam immer mehr Struktur rein", sind sich beide einig. Aber sie betonen, dass "man sich selber mehr organisieren musste." Vor allem im ersten Lockdown ist es wichtig gewesen, "einen eigenen Plan" zu erstellen. "Ob man das schafft, hängt auch mit dem Alter zusammen. Man musste Prioritäten setzen. Einige Schüler hatten da sicher auch ihre Schwierigkeiten mit".

Marius: "Ich habe mich morgens immer ganz normal fertiggemacht. So wie für die Schule. Und so habe ich mich dann an den PC gesetzt. Das hat aber auch was mit Respekt dem Lehrer gegenüber zu tun. Wenn man mit dem Handy vom Bett aus am Homeschooling teilnimmt, finde ich das respektlos."

Marius und Liam haben sich an Regeln gehalten, selbst viel zurückgesteckt. Umso mehr hat es sie "genervt", wenn in sozialen Medien dann mitten in der Pandemie Videos von Partys aufgetaucht sind oder sich "ganze Gruppen am Eberbacher Neckarlauer getroffen haben".

Einmal hat sich die WO-Klasse im vergangenen Sommer zum Grillen getroffen, "als mal alles gerade etwas lockerer war". Sonst gab es keinerlei Treffen, Partys, Ausflüge oder gar eine Abschlussfahrt.

Nur online konnten sich die Abiturienten "verabreden". Marius, der als Klassensprecher auch in der SMV mitwirkt, erzählt, dass gerade überlegt wird, ob eine Abschlussfeier möglich ist, "irgendwas im Freien – aber richtig planen können wir derzeit gar nichts".

Liam und Marius hat Corona voll auf dem Weg zum Abitur erwischt, aber sie haben die Herausforderung gemeistert. Und sie freuen sich darauf, "wieder freier zu sein", wieder etwas zu unternehmen, ohne bei jeder Situation nachdenken zu müssen, ob das nun erlaubt ist oder nicht.