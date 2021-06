Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Es war am "Vorabend des Festes des heiligen Apostels Jakobus des Älteren", also am 24. Juli 1421, als Dieter von Venningen und seine Ehefrau Else, geborene von Thalheim, ihren Anteil am ererbten Gebäude in der heutigen Kellereistraße 36 gegen entsprechende Bezahlung Elses Bruder Peter von Thalheim überließen. So lässt es sich einer Urkunde entnehmen, die Stadtführer Gunter Sokollek im Eberbacher Stadtarchiv vorgefunden hat. Das Schriftstück ist das älteste Dokument, in dem das sogenannte Thalheim’sche Haus erwähnt wird.

Wann genau es erbaut wurde, das liegt bislang im Dunkel der Geschichte verborgen. Doch wollen die Stadt Eberbach und das im ältesten Steinhaus der Stadt angesiedelte Informationszentrum des Naturparks Neckartal-Odenwald mit dem 600-jährigen Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung des Bauwerks dessen Geschichte neu ins öffentliche Bewusstsein rücken.

An jeweils zwei Vormittagen im Juni, Juli und September wird Gunter Sokollek in einem rund 20-minütigen Vortrag im Ephratahof zu Füßen des Pulverturms die wechselvolle Geschichte des Thalheim’schen Hauses vorstellen. Im Anschluss daran erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann eine Führung durch das Gebäude, vorbei an den Spuren der Vergangenheit, die von dieser Geschichte Zeugnis geben.

Gunter Sokollek mit einer Kopie der ältesten urkundlichen Erwähnung des Hauses und dem Wappen der Kurpfalz, die bis 1803 hier den Sitz der Kellerei Eberbach hatte. Foto: Nolten-Casado

Alte Bilder zeigen dabei entlang des Rundgangs Ansichten des Hauses und seiner Umgebung aus früheren Zeiten. Einen Vortrag über die historischen Hintergründe der Geschichte des Hauses hat darüber hinaus Stadtarchivar Dr. Marius Golgath für den Herbst geplant. Seit 2012 macht der gebürtige Eberbacher und inzwischen pensionierte Diplom-Wirtschaftsingenieur Gunter Sokollek Gäste wie Einheimische als Fremdenführer mit der Geschichte und den Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt vertraut.

Bereits 2018 hatte er beim Amt für Kultur-Tourismus-Stadtinformation angeregt, den Termin "600 Jahre Thalheim’sches Haus" auch für touristisch relevante Zwecke zu nutzen. Eine ursprünglich geplante größere Veranstaltung musste jedoch coronabedingt ausfallen. So kamen Naturparkzentrum und Kulturamt überein, Sokollek mit der Würdigung des denkwürdigen Datums zu betrauen.

Als langjähriger Abonnent des "Eberbacher Geschichtsblatts" hat er nun Beiträge zum Thalheim’schen Haus aus diversen Jahrgängen des Blattes zusammengetragen und das Wesentliche daraus für seinen Vortrag zusammengefasst.

Neben der Ersterwähnung 1421 steht da zum Beispiel das Jahr 1427 im Mittelpunkt, in dem das Haus in den Besitz von Pfalzgraf Otto I. überging. Im Anschluss beherbergte es bis 1803 die kurpfälzische Amtskellerei – eine untere Verwaltungsebene – in seinen Mauern. Danach nutzten die Fürsten von Leiningen das Gebäude als Stadt- und Jagdpalais. Eduard von Kent und seine Gattin Victoria, verwitwete von Leiningen und Mutter der späteren Queen Victoria, zählten zu den erlauchten Gästen des Hauses in den Jahren 1818/19. 1845 kaufte die Stadt Eberbach das Haus, das fortan mal als Sitz des Amtsgerichts, des Heimatmuseums und schließlich als Dienstsitz des Bürgermeisters und verschiedener Teile der Stadtverwaltung diente. Seit 1991 hat das Naturparkzentrum Neckartal-Odenwald hier sein Domizil.

Die Vorträge und Führungen zu "600 Jahre Thalheim’sches Haus" sind kostenlos. Sie finden am 19. und 20. Juni, am 17. und 18. Juli sowie am 25. und 26. September 2021, jeweils um 11 Uhr, statt. Dabei gelten die jeweils aktuellen Corona-Bestimmungen und Hygieneregeln.

Info: Begrenzte Teilnehmerzahl, Voranmeldung Tel. (0 62 71) 7 29 85 oder E-Mail an info@np-no.de.