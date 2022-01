Solche Raumluftampeln gibt es in den Schulen schon. Sie zeigen an, wann es Zeit ist, im Klassenzimmer zum Lüften. Foto: pa

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Der Gemeinderat hat am Donnerstag beschlossen, alle Klassenzimmer der Klassenstufen 1 bis 6 an Eberbacher Schulen mit mobilen UVC-Luftreinigern auszustatten. So soll für Lehrkräfte und Kinder das Ansteckungsrisiko durch Corona so weit wie möglich gesenkt werden. Der Bedarf liegt bei insgesamt 67 Geräten, was je nach Gerätetyp Kosten von bis zu 200 000 Euro verursachen wird. Weil es dafür aber bis zu 154 000 Euro beziehungsweise die Hälfte der anfallenden Kosten vom Land gibt, hält sich der außerplanmäßige Griff ins Stadtsäckel in Grenzen. Obwohl der Rat dieser von der Verwaltung vorgeschlagenen Anschaffung gegenüber nicht völlig frei von Bedenken war, stimmte er bei lediglich zwei Enthaltungen dafür.

Bürgermeister Peter Reichert hatte sich vorab mit den Schulleitungen verständigt. Jetzt warb er dafür, alles für die Schulen zu tun, was geeignet ist, einem größeren Corona-Ausbruch entgegenzuwirken, und verwies auf die großzügig gewährten Landeszuschüsse für Raumluftanlagen. Allerdings wurde im Verlauf der Sitzung nicht nur einmal betont, dass regelmäßiges Lüften der Klassenräume auch weiterhin den besten Schutz vor Infektionen verspricht, und dass Raumluftfilter gleich welcher Art das Öffnen der Fenster nicht etwa ersetzen, sondern eine Schutzwirkung lediglich verstärken.

Welches Fabrikat es sein wird, ist offen. Aber so oder so ähnlich werden die neuen mobilen UVC-Luftreiniger aussehen. Foto: privat

Bis vor wenigen Monaten waren UVC-Geräte noch nicht förderfähig, weil sie im Verdacht standen, durch die Ultraviolettstrahlen Augenreizungen hervorzurufen. Das hat sich in der neuen Generation dieses Typs geändert. Nach Darstellung der Verwaltung sind sie Raumfilteranlagen mit Hepa-Filter jetzt in vieler Hinsicht überlegen. Unter anderem ist ihr Wartungsaufwand sehr viel geringer, sie laufen sehr leise, verbrauchen weniger Strom und eignen sich zum Abtöten von Viren und Bakterien. Nach Herstellerangaben soll dies bei Viren zu 99,9 Prozent der Fall sein.

Wichtig war der Ratsrunde bei dieser Entscheidung das Mehr an Schutzwirkung, das man sich einkauft; die Gewissheit, dem Infektionsschutz an Schulen einen weiteren Baustein anfügen zu können. Bereits vorhanden sind gegenwärtig schon sogenannte CO₂-Ampeln, die anzeigen, wenn die Qualität der Raumluft so schlecht ist, dass die Fenster geöffnet werden müssen.

Dass die Raumluftgeräte kurzfristig lieferbar sein und ihre Schutzwirkung schon gegen die hochansteckende Omikron-Variante entfalten könnten, scheint zumindest fraglich. Während Dietmar Polzin (FW) die Wichtigkeit einer raschen Lieferung hervorhob, war dies für die Vertreter der anderen Fraktionen nicht vorrangig. Weil man nicht weiß, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird (Peter Stumpf, AGL), und weil sich im Sommer die Klassenräume ja auch gut lüften lassen (Heiko Stumpf, CDU), wurde sogar eine bis zum Herbst verlängerte Lieferfrist toleriert. Auch der Wirkungsgrad der UVC-Anlagen trieb niemandem die Sorgenfalten auf die Stirn: Hauptsache, der Infektionsschutz an Schulen wird irgendwie verstärkt (Rolf Schieck, SPD und Peter Wessely, FW).