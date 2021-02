Eberbach. (pol/make) Dienstagnacht sind um 23.35 Uhr zwei 16-Jährige wegen des Verdachts des Rauschgifthandelns festgenommen worden. Das Duo war laut Polizeiangaben in der Zwingerstraße unterwegs und flüchtete von einem Streifenwagens in verschiedene Richtungen. Einer der beiden Jugendlichen entledigte sich in der Rosenstraße einer Tüte, die er in eine schwarze Mülltonne warf.

Er flüchtete weiter in Richtung Kellereistraße, wo er zu Fuß eingeholt und festgenommen werden konnte. In der Tüte in der Mülltonne befanden sich 60 Gramm Marihuana-Blüten sowie eine Feinwaage.

Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen verlief erfolgreich - er konnte in der Tiefgarage in der Krämergasse festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurde 130 Euro Bargeld gefunden. Die Mobiltelefone der Tatverdächtigen wurden beschlagnahmt. Die beiden Jugendlichen wurden von den verständigten Eltern auf dem Polizeirevier abgeholt.