Schönbrunn-Schwanheim/Eberbach-Pleutersbach. (pol/rl) Von einem jungen Verkehrsrowdy bedrängt, wurde eine 30-jährige Autofahrerin am Samstagabend. Gegen 20 Uhr war die Eberbacherin auf der Kreisstraße K4108 von Schwanheim nach Allemühl unterwegs. Hinter ihr fuhr ein weißer Opel Corsa mit einem München-Kennzeichen.

Der Opel fuhr so dicht auf, dass die Scheinwerfer nicht mehr im Rückspiegel zu sehen waren. Dann hupte der Wagen laut und verwendete zudem die Lichthupe. Die 30-Jährige bekam nun Angst und fuhr nach rechts in den Seitenstreifen, um den Opel vorbeizulassen. Doch der Opel hielt hinter der Frau an und hupte weiter.

Danach ging die Fahrt auf der Landesstraße L595 in Richtung Pleutersbach weiter. Auch hier fuhr der Opel dicht auf, hupte und blendete auf.

Als kein Gegenverkehr zu sehen war, überholte der Opel die 30-Jährige in einer Kurve und scherte vor ihr ein. Dann legte der Opel eine Vollbremsung hin. Die 30-Jährige reagierte rechtzeitig und bremste ebenfalls.

Danach gab der Opel wieder Gas und fuhr in Richtung Eberbach weiter. Auf der Neckarbrücke wie auch auf der Bundesstraße B37 überholte dann noch weitere Fahrzeuge. Dann verlor die 30-Jährige den Verkehrsrowdy aus den Augen.

Der Fahrer des weißen Opel Corsa mit Münchener Kennzeichen soll ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann mit schmalem Gesicht gewesen sein.

Wer ebenfalls von dem Wagen bedrängt wurde oder wem der Wagen auch aufgefallen ist, kann dies dem Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/92100 mitteilen.