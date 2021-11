Eberbach/Stuttgart/Berlin. (fhs) Die Folgen der defekten Aufzüge im Eberbacher Bahnhof sorgen weiter für Aufregung. "Seien Sie versichert, dass wir und die von uns beauftragten Firmen alles daran setzen werden, die Ausfallzeit des Aufzuges so kurz wie möglich zu halten." Dies hat Torsten Krenz, DB-Konzernbevollmächtigter für Baden-Württemberg, den Abgeordneten Moritz Oppelt (Bund) und Jan-Peter Röderer (Land) mitgeteilt. Krenz schrieb allerdings auch, dass die Anregung Röderers, einen provisorischen Gleiszugang zu schaffen, "in der Abwägung im konkreten Fall nicht in Betracht gezogen wurde".

MdB Oppelt (CDU) und MdL Röderer (SPD) hatten sich wie berichtet mit ihrer Kritik an der geplanten Schließzeit der Aufzüge im Bahnhof Eberbach an die Bahn gewandt. Röderer hatte zudem als Mitglied des Verkehrsausschusses im Stuttgarter Landtag sowie als Stadtrat angeregt, direkt vom Supermarktparkplatz her in Höhe des vorhandenen Steges einen provisorischen Übergang über Gleis 5 zum Bahnsteig zwischen den Gleisen Vier und Fünf zu schaffen. Von dort besteht bereits eine ebenerdige Querung der Gleise 4 und 3, so dass man auf den Bahnsteig für Gleis 2 und 3 gelangen könnte.

Aktuell ist das bis Februar wegen der gesperrten Aufzüge nur über die Unterführungstreppen und nicht behindertengerecht möglich. Röderer hatte sich erkundigt, ob die Bahn dies schon selbst erwogen habe und bat um Angabe von Gründen, warum es nicht gehe. Krenz antworte Röderer: "Der von Ihnen vorgeschlagene temporäre Reisendenüberweg setzt ein offizielles Beantragungs- und Prüfverfahren mit Beteiligung des Eisenbahn-Bundesamtes voraus, welches mehrere Monate Zeit in Anspruch nimmt." In der Regel gestatte man so etwas nur unter umfangreichen Auflagen. Sprich: wenn überhaupt, dann erfolge die Zusage wohl erst, wenn die neuen Aufzüge 2022 schon drin sind.

Röderer schrieb Krenz, er habe diese Absage bereits erwartet und nannte es "natürlich keinesfalls zufriedenstellend". Röderer bat Krenz, wenigstens an den Treppen der Unterführung gebräuchliche Schienen anbringen zu lassen. Sie sollen zumindest den Auf- und Abstieg mit Kinderwagen, Fahrrad oder Ähnlichem erheblich erleichtern. "Momentan gibt es dort nichts dergleichen."