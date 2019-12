Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Auch das Leben in den fünf Schönbrunner Ortsteilen war im nun zu Ende gehenden Jahr von allerlei Aktivitäten geprägt. Im Januar wird Miriam Schölch beim Dreikönigsschießen des SSV Siegerin. Wassermeister Heinz Winterbauer wird nach bald 35 Jahren bei der Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet. Der Gemeinderat beschließt den Haushalt mit einer "schwarzen Null".

Abgelehnt wird im Februar den Haager Vereinen der Wunsch nach einem Maibaum aus Aluminium. Ärger gibt’s um die Sanierung der Schönblickstraße in Allemühl, die wegen der Vergrämung der Zauneidechse 2020 noch einmal aufgerissen werden muss. Die Feuerwehr spricht bei ihrer Jahreshauptversammlung "von so vielen Einsätzen in 2018 wie nie zuvor".

Auf große Resonanz stößt im März eine Veranstaltung des Kreisforstamts zur Borkenkäferproblematik. Freie Wähler, CDU und SPD, die nach 30 Jahren erstmals wieder dabei ist, nominieren ihre Kandidaten zur Gemeinderatswahl. Der Gemeinderat diskutiert über das Ende der kostenlosen Kindergartenfahrten. Am Heiserberg in Allemühl wird der Frühling mit Fackeln begrüßt. Nach 27 Jahren gibt’s einen Wechsel beim Ruftaxianbieter.

Im April stellt sich heraus, dass die Sanierung des Schönbrunner Wasserhochbehälters erheblich teurer als geplant wird. Der Naturpark Neckartal-Odenwald legt bei seiner Hauptversammlung im Bürgersaal die Pläne für 2019 vor. Ungewöhnlich früh sprießt bei Landwirt Philipp Danzeisen in Moosbrunn das Ackerfutter hervor. Der Talentcampus der VHS in Kooperation mit der Gemeinde und der RNZ startet. Beim Ehrungsabend der Gemeinde werden viele Bürger ausgezeichnet, Roger Fink erhält die Landesehrennadel für 40 Jahre aktive Vereinsarbeit. Die Zufahrt zum Allemühler Dorfplatz wird aus Sicherheitsgründen gesperrt.

In Schwanheim wird im Mai der Kerwereigen eröffnet. Die Parteien stellen ihre Kommunalwahlkandidaten vor. Nach dem Urnengang am 25. zieht die SPD mit zwei Mandaten in den Rat ein, CDU und Freie Wähler verlieren je eines.

Im Juni wird die Schönblickstraße in Allemühl wieder für den Verkehr freigegeben. Bei den 47. Ortsmeisterschaften auf dem Moosbrunner Sportplatz setzt Haag seine Siegesserie fort.

Moosbrunn feiert im Juli 700-jähriges bestehen, beim Festabend geht bald das Essen aus. Die Feuerwehr übt am Kindergarten Sonnenhalde in Moosbrunn. In Allemühl begeistert die Blaskapelle mit einem Konzert auf der Naturbühne. Der neue Gemeinderat konstituiert sich.´

Im August kommt im Rahmen des Ferienprogramms das Kombi-Angebot aus Natur und Fotografie des Nabu gut an. Die Schönbrunner feiern Kerwe. Die Arbeiten am Nahwärme-Netz von Rathaus und Grundschule werden abgeschlossen. Landwirt Jürgen Bayer lässt mit Bienenweiden Äcker aufblühen. Wildschweine wüten arg in einem Maisfeld bei Haag.

Zahlreiche Gäste zieht’s im September zu den 27. Haager Backtagen. Das Kuhroulette geht auch diesmal ohne platschenden Fladen aus. "Emma app" geht online. Viele Wasserrohrbrüche machen dem Bauhof zu schaffen. Die Kneipp-Anlage am Ortsrand von Allemühl soll nach dem Willen des Gemeinderats reaktiviert werden. In Schwanheim ist beim Hof Martin Dreschfest. Die Moosbrunner Kerwe schlägt Funken aus der 700-Jahr-Feier. Das Wasser in Schönbrunn muss gechlort werden.

Traditionell am ersten Oktoberwochenende wird in Allemühl Kerwe gefeiert. Beim Umzug am Sonntag herrscht Dauerregen. 20 Jahre gibt’s die Postfiliale Ludwig in Haag. Beim Kerweumzug werden Briefe per Pferd zugestellt. Die Polizei informiert auf dem Rathausvorplatz über Vorkehrungen gegen Wohnungseinbrecher.

Foto: Deschner

Der November beginnt mit dem Sauerkrautfest bei Peter Scholl in Moosbrunn. Zentral wird in Haag am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Der Gemeinderat beschließt den Forsthaushalt und die Sanierung des Kapellenwegs in Moosbrunn. Die Forstbetriebsgemeinschaft Kleiner Odenwald beklagt bei ihrer Hauptversammlung im "Schwanheimer Hof" den niedrigen Holzmarktpreis. Der Gemeinderat erhöht die Kindergartengebühren zum 1. Januar 2020.

Im Dezember erfreuen die Allemühler Musiker wieder am vierten Advent in allen Ortsteilen mit Weihnachtsliedern.

Der Gemeinderat beschließt nach der Versammlung der Jagdgenossen, dass er auch künftig Jagdvorstand sein will.