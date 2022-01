Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Eberbach. (fhs) Eine weitere Corona-Teststation gibt es seit gestern auf dem Gelände an der Hirschhorner Landstraße 10. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr.Der Betreiber der angrenzenden Kickbox Schmiede, Bardyhl Gashi, wollte seinen Mitgliedern vor ihrem Training einen direkten Zugang zu Schnelltests ermöglichen. Weitere Teststationen sind laut Webseite der Stadt Eberbach die Bahnhof- und die Mohrenapotheke, am Thononplatz sowie auf dem Aldi-Parkplatz und in verschiedenen Hausarztpraxen.

Gestern nannte das Gesundheitsamt für Eberbach die Zahl von 68 bekannten positiv Getesteten. In der GRN-Klinik Eberbach befanden sich gestern vier Corona-Patienten auf der Isolierstation. Auf der Intensivstation gab es keine Covid-Patienten. Für Schönbrunn wies die Amtsstatistik gestern fünf aktive Fälle aus, für Heddesbach zwei.

In Hirschhorn gab’s seit Freitag fünf Neuinfektionen zu damals acht aktiven Fällen hinzu und in Neckarsteinach im gleichen Zeitraum acht zu vier Akutfällen vom vergangenen Freitag. In Oberzent galten gestern 17 Personen als innerhalb der letzten sieben Tage infiziert.

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 10.26 Uhr

Kreis Bergstraße/Hirschhorn. (RNZ) Der hessische Landkreis musste seit Mittwoch fünf weitere Todesfälle vermelden. Betroffen waren unter anderem eine ungeimpfte Person von 59 Jahren, zwei Geimpfte im Alter von 86 und 101 Jahren und eine geimpfte Person im Alter von 37. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bis Freitag auf 392. In Hirschhorn gab es in den letzten sieben Tagen sechs Neuinfektionen, momentan sind hier acht Personen von dem Virus angesteckt.

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 17.24 Uhr

66 aktive Fälle nach Silvester

Eberbach. (fhs) Zu Silvester haben nicht alle Gesundheitsämter die Daten aktualisiert: Stand am Sonntag waren 66 Akutfälle in Eberbach, zwei in Heddesbach, zehn in Schönbrunn. In Hirschhorn gibt es Stand Freitag ebenfalls zehn aktive Fälle, in Neckarsteinach fünf. In Oberzent galten am Freitag 24 Personen als in den letzten sieben Tage neu mit Corona infiziert.

Update: Sonntag, 2. Januar 2022, 19.25 Uhr

