Eberbach. (by) Jedes Jahr vergibt die Bürgerstiftung Eberbach kurz vor Jahresende den Kulturpreis, um damit herausragende Leistungen in der Kategorie Theater-Musik-Literatur zu würdigen. Dieses Jahr ging der Preis an Rebecca Sensbach. Frieder Reichert, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, überreichte den Preis am Freitagfrüh in der Michaelskirche im Rahmen des Gottesdienstes des Hohenstaufen-Gymnasiums.

Die Lehrer, so Frieder Reichert, beschrieben die Preisträgerin wie folgt: äußerst kreativ, ungemein engagiert und sozial, sie bindet auf überzeugende Weise jüngere Schüler in die Theaterarbeit ein, ist sehr talentiert und motiviert, nichts ist ihr zu viel, und sie hat ein großes Gespür für Sprache". Sie hat das Abitur im Jahr 2019 mit der Traumnote 1,0 bestanden, ist Preisträgerin des "Scheffel-Preises" und Preisträgerin des Preises des "Vereins Deutscher Sprache".

Außerdem erhielt sie den "Werner-Stober-Preis" für besondere musikalische Leistungen. Sie macht gerade ein Praktikum an der "Städtischen Bühne" in Heidelberg und wird sich jetzt um einen Studienplatz an der Universität Leipzig für "schreibende Literatur" bewerben. Ihr Berufswunsch ist Schriftstellerin. Musikalisch ist sie nur in der Freizeit. Sie hatte Unterricht in Klavier und Gesang. Neben den oben genannten Fähigkeiten hat die Jury der Bürgerstiftung vor allem die Vielseitigkeit überzeugt. Verbunden mit dem Kulturpreis der Bürgerstiftung ist ein Scheck in Höhe von 1000 Euro.