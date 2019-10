Am 10. November wird der oder die neue Bürgermeister(in) für das Heddesbacher Rathaus gwählt. Foto: Jutta Biener-Drews

Heddesbach. (fhs) Eine Bewerberin und drei Bewerber als Wahlvorschläge zugelassen für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 10. November hat der Heddesbacher Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Bürgermeister Hermann Roth am Montag. In alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen sind das Heinz Beisel, Karl Lösch, Volker Reibold und Martina Tavaglione-Nestola.

Bürgermeister Roth lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen Kandidatenvorstellung für Freitag, 25. Oktober, ab 19 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses von Heddesbach ein. Dort können sich die Bewerberin und die Bewerber um die Nachfolge des ausscheidenden Roth vorstellen, und die Bürger können sich vergleichend ein Bild von den vier Kandidaten machen. Sollte am Wahlsonntag, 10. November, keiner der vier Bewerber eine Stimmenmehrheit auf sich vereinigen, findet einen Monat später, am Sonntag, 8. Dezember, der zweite Wahlgang statt.

Heddesbach gehört zum Gemeindeverwaltungsverband Schönau und hat einen ehrenamtlichen Bürgermeisterposten zu vergeben. hat nach den Quartalsmeldungen des Statistischen Landesamtes zu ende Juni 455 Einwohner. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai dieses Jahres gab es 395 Wahlberechtigte.

Von den vier Kandidaten haben zwei bereits Lebenslauf und Wahlaussagen sowie Portraitfotos zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Während Heinz Beisel und Heddesbachs Ratsschreiber Karl Lösch ihre Bewerbungen erst später mit den erforderlichen Unterlagen im Rathaus abgaben, waren der Falter-Mitarbeiter und Nebenerwerbslandwirt Volker Reibold und Martina Tavaglione-Nestola bereits früher im Ort mit ihrer Kandidatur unterwegs. Reibold gehört dem Heddesbacher Gemeinderat seit 25 Jahren an.

Tavaglione-Nestola ist Angestellte im Schulwesen und hat ins nachbarliche hessische Flockenbach geheiratet. Die Eltern leben in Heddesbach, und ihr Großvater Karl Fischer war 1961 bis 1985 Heddesbacher Bürgermeister.