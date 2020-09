Eberbach. (fhs) Am heutigen Freitag will der Alleinkandidat für die Bürgermeisterwahl vom 18. Oktober, Amtsinhaber Peter Reichert, seinen Flyer in Druck geben, um ihn nächste Woche in der Stadt verteilen zu können. Vorstellungsrunden ähnlich denen früherer Wahlkämpfe wird es wegen der Infektionsvorbeugung nicht geben. Reicherts Wahlkampf wird sich auf der Internetseite www.bm-reichert.de und auf dem Facebook-Account "Bürgermeister Peter Reichert" abspielen. Dort sind Kontaktmöglichkeiten (etwa per Mail) genannt.

"Präsenztermine halte ich bei derzeit leider wieder deutlich steigenden Infektionszahlen für schwierig, da nicht einschätzbar ist, wie viele Personen präsent sein würden und wie deshalb ein Hygienekonzept ausgearbeitet werden müsste." Reichert erklärt, dass er in den vergangenen Jahren doch "gerne und vielfach" Präsenz gezeigt habe. Das wolle er auch weiter tun, "denn der direkte Kontakt ist mir elementar wichtig und fehlt mir derzeit extrem". Angesichts der Aufgabenfülle will Reichert mit dem Flugblatt die wichtigsten Themen ansprechen, steht aber gern für Anfragen und Gespräche zur Verfügung. Flyer werde er nur in jene Briefkästen stecken, die Werbung gestatten. Reichert: "Gerne nehme ich Ideen und Vorschläge auf. Für Lob bin ich natürlich auch offen, denn vieles ist in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen, das wird durchaus anerkannt."