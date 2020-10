Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert ist der Alleinkandidat für die Wahl am 18. Oktober. Foto: Felix Hüll

Eberbach. (fhs) Am kommenden Sonntag, 18. Oktober, steht in Eberbach die Bürgermeisterwahl an – für das Amt kandidiert ausschließlich der Amtsinhaber. Deswegen und auch wegen der Corona-Lage gibt keine öffentliche Vorstellung und Befragung des Alleinbewerbers Peter Reichert.

Das übernimmt die Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung / Eberbacher Zeitung – und zwar live bei Facebook unter der Adresse > www.face­book.com/RNZEberbach.

Die Bürgerinnen und Bürger können am > Donnerstag, 15. Oktober, ab 18.30 Uhr ihre Fragen dort als Kommentar zum Live-Video stellen oder sie schon vorab per E-Mail an red-eberbach@rnz.de bei uns einreichen. Bis 19.30 Uhr stellt sich Bürgermeister Peter Reichert Ihren und unseren Fragen.

Wer nicht bei Facebook angemeldet ist, kann bei www.rnz.de/eberbach trotzdem die Live-Befragung ansehen. Hier ist es aber nicht möglich, Fragen in den Kommentaren an den Wahlkandidaten zu richten.