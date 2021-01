Von Volker Reibold

Heddesbach. Im vergangenen Jahr gab es für die kleinste selbstständige Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises viele Neuerungen und Umstrukturierungen zu bewerkstelligen. Im Februar wurde der neue Bürgermeister in sein Amt eingeführt. Ende Juni wurde der langjährige Ratsschreiber Karl Lösch in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 30 Jahre war er in der Gemeinde tätig und manch einer hatte Sorge, ob diese Lücke gefüllt werden könne.

Bürgermeister Volker Reibold. Foto: privat

Im Heddesbacher Rathaus ist nun also ein neues und junges Team in Amt und Würden. Als rechte Hand des Bürgermeisters haben sich Tanja Roßnagel und Angelika Schmitt gut eingearbeitet. Und auch die Räumlichkeiten im Rathaus wurden renoviert und auf den neuesten Stand gebracht. So ist es inzwischen möglich, unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften den Bürgern den gewohnten Service zu bieten, gleichzeitig können aber auch viele Fragen und Anliegen online geregelt werden.

Auch die neuen Öffnungszeiten (dienstags nachmittags bis 18 Uhr) werden gerne von den Bürger in Anspruch genommen. Dank neuester Technik für die Mitarbeiter des Rathauses ist es nun auch möglich, wenn nötig von zuhause aus im Homeoffice für die Gemeinde tätig zu sein.

Auch Heddesbach war im vergangenen Jahr von der Corona-Pandemie beeinflusst. Lange war die kleine Gemeinde frei vom Infektionsgeschehen, aber inzwischen mussten auch die Heddesbacher die ersten Erkrankten in Quarantäne schicken. Natürlich war auch das Gemeindeleben stark durch die Corona-Einschränkungen betroffen. So mussten etwa das traditionelle Maibaumstellen und die Kerwe ausfallen.

Trotzdem war die Gemeindejugend, die sonst aktiv die Kerwe im Juli mitgestaltet, nicht untätig. Aus einer großen alten Weißtanne, die auf Heddesbacher Gemarkung unterhalb der Wolfsgrube gewachsen war, wurde ein großer neuer Brunnen für die Freizeitanlage im Heddesbacher Tal gefertigt sowie einige Bänke, die nun im Gemeindegebiet an verschiedenen schönen Aussichtsstellen aufgestellt wurden. Auch wurden in ehrenamtlicher Tätigkeit zwei Blumenwiesen angelegt und aus dem "Bücher-Tausch-Schrank" wurde eine Bücher-Zelle, die ihren Platz neben der neu gestalteten Bushaltestelle gefunden hat.

Das Landes-Sanierungsprogramm für energetische Sanierung von Objekten im Ortskern von Heddesbach wurde durch die Hauseigentümer sehr gut angenommen und erfolgreich umgesetzt. Deshalb wurde dieses Programm nochmals verlängert. Im Ortskern von Heddesbach gibt es momentan keine Leerstände und selbst wenn eine Immobilie zum Verkauf steht, so ist auch immer eine Nachfrage vorhanden. Es ist schön, dass unser Ort offensichtlich einen hohen Wohn- und Lebenswert hat.

Eine Neuregelung für die Kindergartenkinder war lange in der Diskussion, und die verschiedenen Möglichkeiten wurden gegeneinander abgewogen. Die Stadt Hirschhorn hat nun beschlossen, im Kindergarten in Langenthal eine weitere Gruppe zu eröffnen, somit ist auch für die absehbare Zukunft für die Heddesbacher Kindergarten-Kinder gesorgt.

Als weiteres Großprojekt wird momentan die Sanierung der Kläranlage vorangetrieben. Der erste Bauabschnitt mit der Erneuerung der technischen Anlagen und des Rechenhauses soll bis Ende März dieses Jahres abgeschlossen sein. Es sollen noch weitere Bauabschnitte folgen, die noch in Planung sind. Weitere offenstehende Projekte sind die Dorfverbindungsstraße Heddesbach-Brombach und die Sanierung "Lerchenweg".

Als neuer Bürgermeister schaue ich mit dem Gemeinderat der Zukunft am Ort positiv entgegen, und wir sind guter Dinge, dass nach Bewältigung der Corona-Pandemie auch unsere schöne Gemeinde wieder zu Geselligkeit und dem gewohnten regen Vereinsleben zurückfinden wird.