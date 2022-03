Von Felix Hüll

Schönbrunn. "Also, die Fünfzig hätte ich schon gern vor dem Komma gehabt", meint Bürgermeister Jan Fey nach Bekanntgabe des Ergebnisses, mit dem Schönbrunns erster Bürgerentscheid am Sonntagabend kurz nach 18.30 Uhr ausgegangen war. Die Wahlbeteiligung hatte jedoch die Zahl von 46,0 Prozent erreicht.

Noch knapp eine halbe Stunde sollte es dauern, bis formal der Gemeindewahlausschuss das Auszählungsergebnis als Ausdruck des Schönbrunner Bürgerwillens festgestellt hatte und Frey – wieder zurück im Bürgersaal – um 18.57 Uhr vom Blatt las: "Es haben mit ’Ja’ 229 Bürger gestimmt und mit ’Nein’ 868."

Das bedeutet, dass 21 Prozent der abgegebenen gültigen 1097 Stimmen dem Ansinnen der Bürgerinitiative gegen das Neubaugebiet in Haag folgten. Hingegen erklärte sich eine 79-Prozent-Mehrheit mit der Auffassung von Gemeinderat und Gemeindeverwaltung einverstanden: der Ratsbeschluss vom 23. Juli 2021 zur Aufstellung des Bebauungsplans "Im Viertel III" soll weiter Bestand haben. Er soll eben gerade nicht aufgehoben werden, wie es die Initiative beabsichtigt hatte.

Von 2870 Schönbrunner Bürgern waren 2393 (ab 16 Jahren) wahlberechtigt. Die 1097 Stimmen ergeben die 46 Prozent Beteiligung.

Nach Paragraf 21 (7) der Gemeindeordnung muss bei einem Bürgerentscheid das Mehrheitsvotum auch noch mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten entsprechen (in Schönbrunn wären dies aufgerundet 479 Bürger). Mit 868 Stimmen gegen den Antrag der Bürgerinitiative und für das Baugebiet ist dieses Quorum um ein Mehrfaches erfüllt worden.

Weil mit dem Bürgerentscheid nun geklärt ist, was der Schönbrunner Souverän, die Bürgerschaft, mehrheitlich will, ist die Verwaltung jetzt gehalten, dies auch umzusetzen. Sie wird gemeinsam mit dem Gemeinderat die weiteren Schritte der Neubaugebietsentwicklung einleiten. Zwar steht dies noch nicht auf der Elf-Punkte Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch, 23. März, (ab 19 Uhr im Schulungsraum des Feuerwehrhauses), wird dort aber sicherlich in öffentlicher Sitzung von der Gemeindeverwaltung dargestellt werden.

"Ich hatte ja 70:30 getippt", freut sich Bürgermeister Frey über den mit 79:21 noch deutlicheren Ausgang des Abstimmungsergebnisses.

Von Seiten der Bürgerinitiative war nach Abschluss der Auszählung und bei Bekanntgabe des Ergebnisses niemand im Bürgersaal erschienen, was Gemeinderätin Karin Koch zu einem Kopfschütteln veranlasste.

Sie hatte im Schönbrunner Wahllokal Eins, dem Bürgersaal, das Ergebnis der Stimmberechtigten aus Schönbrunn, Allemühl und Moosbrunn mit ausgezählt. Das zweite Wahllokal war die Haager Raingartenhalle (für die Ortsteile Haag und Schwanheim).

In Schönbrunn hatte es 28 "Ja"-Stimmen (10 Prozent) und 252 "Nein" (90 Prozent) gegeben, in Haag 74 "Ja"-Stimmen (22 Prozent) und 263 "Nein" (74 Prozent).

Gesplittet nach den Wahllokalen lag die Beteiligung erwartungsgemäß in Haag höher: mit 52 Prozent lag sie über den 43 Prozent in Schönbrunn.

Jürgen Dinkeldein, erster Bürgermeister-Stellvertreter, verbindet seine Zufriedenheit über den Entscheid mit einer Empfehlung an die BI-Vertreter: In der Nachbargemeinde Neunkirchen findet am Mittwoch, 23. März, ab 19 Uhr, im Bürgersaal (Neunkirchener Hauptstraße 60) eine Informationsveranstaltung über die Ausweisung weiterer Bauplätze in der Pattberg-/Karlstraße dort statt.

Dabei könne man ersehen, wie die Bürgerbeteiligung in einem solchen Verfahren abläuft. Und dies sei jetzt auch wieder in Schönbrunn für Haags "Im Viertel III" wieder möglich.

Update: Sonntag, 20. März 2022, 21.55 Uhr

Überwältigende Mehrheit für neues Baugebiet in Haag

Schönbrunn. (fhs) Mit 868 Stimmen für ein Fortsetzen des Neubaugebietsvorhabens "Im Viertel III" im Ortsteil Haag ist der Bürgerentscheid ausgegangen. 229 Stimmen waren dagegen (und hatten sich dafür ausgesprochen, die Gemeinderatsentscheidung zu kippen). Von den 2393 Stimmberechtigen unter den 2870 Bürgern der Gemeinde im Kleinen Odenwald hatten sich 1099 (46 Prozent) an der Abstimmung beteiligt.

Damit ist der Beschluss gültig, da über 20 Prozent der Stimmberechtigten sich für eine der beiden Optionen entschieden. Die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Jan Frey kann nun wieder die weiteren Schritte im seit 1996 laufenden Verfahren zur Erschließung neuen Baulands für junge Familien und innerörtliche Bauinteressenten fortsetzen. Es stellt sich allerdings in der Gemeinde auch die Aufgabe, während des Wahlkampfs vor dem Bürgerentscheid aufgeworfene Gräben zwischen den Bürgen zu schließen und die in der Initiative aktiven Mitbürger in eine in Haag und Schönbrunn durchaus noch vorhandene Dorfgemeinschaft zu integrieren. Diese Gruppe hingegen muss Wege finden, dies auch aktiv zuzulassen.

Hintergrund des Bürgerentscheids über ein Neubaugebiet "Im Viertel III" in Haag ist der Wunsch in Schönbrunn, bauwillige Bürger im Ort halten zu können und die Gemeinde gleichzeitig für den Zuzug junger Familien attraktiv zu erhalten. Derzeit ist die überwiegende Anzahl der Baulücken in der Gemeinde in privater Hand. Gegen Details des Vorhabens hatte sich nach dem Aufstellungsbeschluss der Pläne für das Neubaugebiet 2021 die Bürgerinitiative gebildet. Sie entstand aus angrenzenden Grundstückseignern. In der Folge kamen nach einer Unterschriftenaktion die erforderliche Mindeststimmenanzahl für ein Bürgerbegehren und daraus folgend der heute abgelaufene Bürgerentscheid zustande.

Diese direkte Wahl in einer Sachfrage fand in Schönbrunn das erste Mal statt - ähnlich wie der Anfang April in Eberbach anstehende Bürgerentscheid in Sachen Windkraft am Hebert. Damit ist in der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn der heutige Urnengang das erste Beispiel einer direkt vom Gemeindesouverän entschiedenen Sachfrage.

Update: Sonntag, 20. März 2022, 19.10 Uhr

Die Auszählung zum Bürgerentscheid hat nach der Schließungn der Wahllokale am Sonntagabend begonnen. Foto: Felix Hüll

Beim Bürgerentscheid hat die Auszählung begonnen

Schönbrunn. (fhs) Beim ersten Bürgerentscheid der Gemeinde Schönbrunn haben soeben die Wahllokale geschlossen und hat die Auszählung begonnen. Von den 2393 Stimmberechtigten unter den 2870 Bürgern der Gemeinde im Kleinen Odenwald haben sich 495 per Briefwahl an der Abstimmung beteiligt.

Es geht um die Frage, ob mit dem Baugebiet "Im Viertel III" in Haag die Gemeinde Bauplätze erschließen und veräußern kann, um insbesondere junge Familien mit Kindern aus Gemeindehand Bauplätze anbieten zu können. Derzeit ist die überwiegende Anzahl der Baulücken in der Gemeinde in privater Hand. Gegen Details des Vorhabens hatte sich nach dem Aufstellungsbeschluss der Pläne für das Neubaugebiet eine Bürgerinitiative gebildet. Sie entstand aus angrenzenden Grundstückseignern.

In der Folge kamen nach einer Unterschriftenaktion die erforderliche Mindeststimmenanzahl für ein Bürgerbegehren und daraus folgend der heute ablaufende Bürgerentscheid zustande.

Diese direkte Wahl in einer Sachfrage findet in Schönbrunn das erste Mal statt - ähnlich wie der Anfang April in Eberbach anstehende Bürgerentscheid in Sachen Windkraft am Hebert. Damit ist in der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn der heutige Urnengang das erste Beispiel einer direkt vom Gemeindesouverän entschiedenen Sachfrage.

Die Gemeindeverwaltung ist gehalten, diesen direkten Ausdruck des Bürgerwillens in die Tat umzusetzen. Mit einem Ergebnis wird in der nächsten Stunde gerechnet.