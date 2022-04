Egal, wie die Antwort beim Bürgerentscheid „Windkraft am Hebert?“ am kommenden Sonntag ausfallen wird: das Wasser wird weiter wie hier am Oberwasserkanal der Itter hinabfließen – mitunter auch mal mehr, als anwohnenden Bürgern lieb ist. 11 339 Eberbacherinnen und Eberbacher sind übermorgen aufgefordert, sich zwischen einem dieser beiden Plakataussagen zu entscheiden. Foto: Felix Hüll

Eberbach (fhs) Von acht bis 18 Uhr öffnen am Sonntag die Wahllokale für den Bürgerentscheid zur Windkraft auf Stadtflächen am Hebert. Von den 14 601 Eberbacher Bürgern sind 11 339 wahlberechtigt. (Stand gestern) 2 935 davon hatten Briefwahlunterlagen beantragt (25,9 Prozent). Davon sind bislang 2 250 Wahlbriefe zurück gekommen (76,7 Prozent der Antragsteller und 19,8 Prozent aller Wahlberechtigten). Einwurf von Wahlbriefen direkt am Eberbacher Rathaus ist bis Sonntag, 3. April, bis kurz vor 18 Uhr möglich.

Bürgermeister Peter Reichert hat in seinem Wahlaufruf betont, wie wichtig eine Teilnahme an diesem Bürgerentscheid für das Gemeinwesen als Ganzes ist. Am Sonntag können Interessierte die Auszählung und die Ergebnismitteilung im Rathaus live mitverfolgen.

Offiziell durch den Gemeindewahlausschuss festgestellt wird das Ergebnis des Entscheids erst am kommenden Montag, 4. April, ab 16 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses.