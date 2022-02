So wie hier bei diesem Windkraft-Informationsabend der Stadtverwaltung 2014 ist für 16. März wieder in der Stadthalle ein Info-Abend zum Bürgerentscheid „Flächenverpachtung für Windenergie am Hebert“ vorgesehen – unterstützt durchs „Forum Energiedialog“. Fotos/Montage fhs

Von Felix Hüll

Eberbach. Der "Arbeitskreis (AK) Bürgerentscheid" hat am Donnerstagabend seine Arbeit an der Informationsbroschüre beendet. Diese soll vor dem Urnengang am 3. April Eberbacher Bürgern Fakten und Argumente für oder wider die Verpachtung städtischen Grund und Bodens auf dem Hebert zur Erzeugung von Windenergie darstellen.

Die AK-Mitglieder informierten über die Broschüre sowie über den geplanten Informationsabend am 16. März. Sie brachten aber auch ihren Unmut darüber zum Ausdruck, dass die bislang in nicht öffentlicher Sitzung vorbereitete Bürgerinformation bereits am 14. Februar in der Rhein-Neckar-Zeitung zu lesen stand. Im Arbeitskreis sei Nicht-Öffentlichkeit vereinbart gewesen, und AK-Mitglied FWV-Stadtrat Dietmar Polzin bemängelte, dass jemand aus dem Gremium dagegen verstoßen und der Presse Informationen zugänglich gemacht habe. "Das finde ich nicht in Ordnung."

"Wir haben festgestellt, dass hier die Weichen eigentlich schon alle richtig gestellt sind", lobte Jakob Lenz im Auftrag des "Forums Energiedialog" die Eberbacher Bemühungen, im Vorfeld eines Bürgerentscheids für möglichst umfassende Informationen zu sorgen. In Baden-Württemberg sei in solchen Fällen erforderlich, dass der Abstimmung in einer Sachfrage ein Meinungsbildungsprozess vorausgehe. Lenz: "Und unser Ziel ist, dass die Leute sagen, ich habe verstanden, worum’s hier geht, und ich kann jetzt meine Entscheidung treffen."

Die Broschüre. Fotos/Montage fhs

Jakob Lenz ist von der Agentur "team ewen Konflikt- und Prozessmanagement". Das ist eines der Beratungsbüros, die für das landeseigene "Forum Energiedialog" Kommunen unterstützen. Das "Forum Energiedialog" hilft dabei, wenn Städte und Gemeinden im Rahmen des Themenfeldes "Erneuerbare Energien" vor Ort Entscheidungen etwa über den Ausbau von Windkraft oder Fotovoltaik vorbereiten. Eberbach hat sich um diese Unterstützung bemüht und besagten Arbeitskreis Bürgerentscheid ins Leben gerufen. "Dass beide Bürgerinitiativen mit ganz unterschiedlichen Meinungen gemeinsam an einem Tisch mitarbeiten, das gelingt nur selten", lobte Jakob Lenz diese Eberbacher Besonderheit.

Im Arbeitskreis wirken neben Vertretern des Forums, der Stadtverwaltung und des Gemeinderates eben auch Vertreter der Bürgerinitiativen "Rettet den Hebert" (Contra) sowie "Initiative Windenergie für Eberbach" (IWE – Pro) mit.

Gemeinsam entwickelten die AK-Mitglieder die Inhalte für eine nun 16 Seiten umfassende Broschüre im DIN-A4-Format.

Sie enthält einen fachlichen und einen Meinungsteil, so Lenz. Nachdem am Donnerstagabend letzte Korrekturen abgestimmt wurden, geht das Heft in Druck und soll ab Mittwoch, 9. März, an die Eberbacher Haushalte verteilt werden. Der Bürgermeisterstellvertreter Michael Reinig und Hauptamtsleiterin Anke Steck bekräftigten, dass die Stadtverwaltung die Broschüre herausgibt. Steck: "Wir möchten neutral informieren." Gleichwohl sind neben Ansichten der Gemeinderatsmitglieder (getrennt nach eindeutigen Ja- und Nein-Voten sowie ohne eine Abstimmungsempfehlung) auch die Pro- und Contra-Windenergie-am-Hebert-Initiativen aufgelistet. Sie informieren über ihre Positionen und Argumente.

Weil der Platz trotz eines 16-Seiten-Umfangs begrenzt ist, ermöglichen QR-Codes und die Angabe der entsprechenden Internetseiten das hier Zusammengefasste noch weiter zu vertiefen.

Sollten Bürger dazu nicht in der Lage sein, biete der geplante Informationsabend am 16. März in der Stadthalle Gelegenheit, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten. CDU-Stadträtin Bettina Greif für die BI "Rettet den Hebert" bewertete es als positiv, dass es in Eberbach im Gegensatz etwa zu Spechbach in Sachen Windkraft überhaupt einen Bürgerentscheid gibt und dass zur Information vorab "wir das gemeinsam entwickelt haben". Greif merkte aber an, dass ihre BI nicht hinter allen Positionen der Broschüre stehe.

Auch AGL-Stadtrat Lothar Jost sprach den Zwang an, Komplexes zusammenfassen zu müssen: "Dieser Restschmerz bleibt halt".

Bürgermeisterstellvertreter Michael Reinig: "Die Bürger haben genügend Informationen, so dass sie im April ihre Entscheidung treffen können."