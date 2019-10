Stefanie Brill, Sängerin von "Just Brill", ist in Beerfelden auch dabei. Foto: privat

Beerfelden. Nach dem großen Erfolg der fünften Beerfelder Musiknacht vor zwei Jahren veranstaltet der Verkehrs- und Gewerbeverein in Zusammenarbeit mit der Stadt Oberzent am Samstag, 26. Oktober, die sechste Auflage des Musikspektakels im gesamten Innenstadtgebiet. Dafür konnten in diesem Jahr gleich sieben Top-Bands engagiert werden, die ab 20.30 Uhr in den Gaststätten ordentlich einheizen.

Geboten wird eine einmalige Mischung aus fast allen musikalischen Bereichen:

The Bombshells (Unantast-Bar), mit über 2000 Auftritten eine Party-Band der Extraklasse, Peter Heger (s’ Lagger) ist der Frontmann der süddeutschen Boogie-Woogie-Szene schlechthin, die Hebbie-Jeebies (Rathaus-Innenhof) sorgen für das Flair der Grünen Insel Irland, Just Brill (Le Local d’Arthur) begeistern mit Rock- und Pop, dargeboten von der charismatischen Stefanie Brill, die Blue Healers aus der Pfalz (Weißes Rössl), heizen erneut mit erdigem Blues und Rock ein, die Sean Treacy Band (Bürgerhaus) mit Pop, Rock und Folk faszinierten bereits am Pferdemarkt und Desperado (Marktplatz) sorgen mit Hits der 80er und 90er Jahre sowie den aktuellen Charts für Stimmung. Ein wahrhaft "feuriger" Auftakt wird in diesem Jahr von den Artisten von Jeremy Show um 20 Uhr auf dem Metzkeil (Stadtmitte) geboten.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt neben den Gaststätten und Locations auch das DRK mit der Gulaschkanone.

Info: Die auf 800 Stück limitierten Einlasskarten zum Preis von 14 Euro können in Eberbach bei der Buchhandlung Greif erworben werden. Weitere Infos gibt es unter Telefon (01 76) 52 32 52 00.