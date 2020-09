Eberbach/Hirschhorn. Wie gehen Künstler mit der Corona-Krise um? Diese Frage richtete der Mannheimer Kunstverein an die Künstler der Metropolregion Rhein-Neckar und bot ihnen die Möglichkeit, an einer "Coronale" mitzuwirken. Werke, die von März bis Juli 2020 entstanden, sollten in einer Ausstellung präsentiert werden.

Die Resonanz war groß und spiegelt das Bedürfnis der Künstler, sich nach einer Zeit des Stillstandes wieder zu zeigen. Über 600 Arbeiten wurden eingereicht, etwa 200 wurden berücksichtigt. Unter den Teilnehmern sind auch Manfred Riederer aus Eberbach sowie Ludwig Schmeisser und Luisa Schmeisser aus Hirschhorn.

Die Ausstellung öffnet gleichsam die Ateliers und dokumentiert damit das künstlerische Schaffen der Region. Sie ist zugleich ein Zeichen der Solidarität des Kunstvereins mit den Künstlern und wurde deshalb als Verkaufsausstellung eingerichtet.

Info: Für die Eröffnung am Freitag, 25. September, um 19 Uhr ist eine Anmeldung erforderlich. Da die Ausstellung nur bis Sonntag, 27. September, zu sehen ist, gelten erweiterte Öffnungszeiten: Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 12-18 Uhr.