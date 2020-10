Die Ausbilderin

Dr. Gudrun Keppler ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, Naturheilverfahren, Akupunktur, Intensiv-, Notfall- und Palliativmedizin. Sie hat ihr Studium der Humanmedizin an der Universität Heidelberg abgeschlossen.

Nach der Ausbildung zur Anästhesistin und Intensivmedizinerin in Schwäbisch Hall hat sie eine zweieinhalbjährige Weiterbildung für Allgemeinmedizin in Heidelberg absolviert.

Ab 2011 war sie Oberärztin für Anästhesie und Intensivmedizin an der GRN-Klinik Eberbach. Sie hat eine Weiterbildung für spezielle Schmerztherapie am Schmerztherapiezentrum Mannheim und an der GRN Klinik Eberbach absolviert sowie eine Ausbildung zur Palliativmedizinerin. Sie war in der ambulanten Palliativ-Versorgung des Palliativ-Netzwerkes Rhein-Neckar tätig und hat ein Studium der Naturheilverfahren an der TU München abgeschlossen.

Seit 2002 ist sie aktive Notärztin, unter anderem am Notarztstandort Eberbach. Sie hat die Qualifikationen "Leitende Notärztin" und "Intensivtransport", ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin und in der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte.

Im August 2017 hat ihr Partner Holger Schumacher die 200-Quadratmeter-Praxis "medizinuptodate" im Rosenturmquartier gegründet, seit April 2018 ist Keppler mit an Bord. Sie haben eine Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) gegründet – früher Gemeinschaftspraxis genannt.

Die Praxis unterstützt die Entwicklung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum: "Deshalb haben wir die Praxis in Eberbach neu gegründet".

Die Praxis hat aktuell die volle Weiterbildungsberechtigung für die Ausbildung für Allgemeinmediziner/Hausärzte von der Landesärztekammer Baden Württemberg bekommen. Außerdem ist sie Lehrpraxis der Universität Heidelberg für die studentische Lehre und praktische Ausbildung der Medizinstudenten.

