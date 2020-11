Der 15-jährige Quentin Adam (l.) hat am 30. September seine Ausbildung zum Dachdecker (hier an einer Abkantbank) bei der Firma Klaus Schüssler begonnen. Geschäftsführer und Ausbilder Simon Schüssler ist zufrieden mit ihm. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Schule war nie so sein Ding. "Ich mache lieber was mit den Händen", sagt Quentin Adam. Der 15-Jährige hat keinen Schulabschluss, aber dennoch jetzt seinen Traum verwirklicht: Eine Ausbildung zum Dachdecker beim Eberbacher Dachdeckerbetrieb Klaus Schüssler. Wenn er in drei Jahren fertig ist, hat er automatisch – vorausgesetzt natürlich, dass die Leistungen passen – auch den Hauptschulabschluss in der Tasche. Dann will er noch an der Abendschule seinen Realschulabschluss machen.

Einfach war das mit der Ausbildung ohne Schulabschluss allerdings nicht. Quentin wohnt im hessischen Hebstahl. Er hat dort die vierte Klasse zweimal besucht und war dann vier Jahre an der Eberbacher Realschule. Wie Vater Marco erklärt, wären seinem Sohn nach hessischem Gesetz die neun Jahre angerechnet worden, nicht so aber in Baden-Württemberg. "Eine Schulrätin in Mannheim hat das dann mit dem Regierungspräsidium geregelt. Und da es schon eine Zusage des Ausbildungsbetriebs gab, wurde auch der Ausbildung zugestimmt", erklärt der Vater. Am 29. September, also kurz nach Start der neunten Klasse, war für Quentin der letzte Schultag. Am 30. September startete er seine Ausbildung.

Hintergrund > Der 15-jährige Quentin Adam hat nach der Grundschule in Hebstahl zwei Jahre das Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium besucht. Nach der sechsten Klasse ist er auf die Realschule gewechselt. Dort hat er in diesem Sommer kurz nach Schuljahresbeginn die neunte Klasse abgebrochen und am 30. September seine Ausbildung zum Dachdecker beim Eberbacher Dachdeckerbetrieb Klaus Schüssler begonnen, dessen Geschäftsführerposten seit über zwei Jahren Sohn Simon Schüssler übernommen hat. > Der Lindacher Simon Schüssler (30) ist vom Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium an die Theodor-Frey-Schule gewechselt und hat dort seinen Realschulabschluss absolviert. Danach startete er seine dreijährige Ausbildung zum Dachdecker, im Jahr 2016 machte er den Dachdecker-Meister. Im Juni 2018 hat er den Eberbacher Dachdeckerbetrieb seines Vaters Klaus Schüssler übernommen. Die Firma wurde im Jahr 2002 mit drei Mitarbeitern gegründet; inzwischen sind es 14 Mitarbeiter plus Lehrling Quentin Adam. Der Dachdeckerbetrieb mit Sitz Im Hohenend 5 führt Gerüstbau-, Zimmerei-, Dachdecker-, Spengler-, Flachdach- und Isolierarbeiten durch. (mabi)



Für Geschäftsführer und Ausbilder Simon Schüssler war Quentin kein Unbekannter: "Wir haben ihn auf einer Ausbildungsplatzmesse, organisiert von Gemeinschaftsschule und Realschule, kennengelernt. Und im Sommer hat er bei uns ein zweiwöchiges Praktikum gemacht. Er hat sich prima gemacht, und wollte unbedingt zu uns. Zudem betont er, dass es zurzeit nur sehr wenig Azubis gibt.

Wie Quentin erzählt, wollte er "aufs Dach", seit er zwölf Jahre alt war. "Mein Vater hat früher auch in dem Beruf gearbeitet. Er hat mir viel darüber erzählt. Für mich kam nie etwas anderes in Frage." Ein Vorteil für den 15-Jährigen: "Jetzt ist kein Sport mehr nötig". Er gibt zu, dass ihm anfangs abends die Füße wehtaten und er schon etwas fertig ist, wenn er den ganzen Tag an der frischen Luft hart gearbeitet hat. Aber es macht ihm riesig Spaß. In den paar Wochen hat er schon geholfen, Dächer neu einzudecken, und er hat Klempnerarbeiten in Form von "Regenrinnen austauschen" erledigt. Er hat mit den Mitarbeitern Dachfenster ausgetauscht und Gerüste aufgebaut. Letzteres macht ihm besonders Spaß, "alles, wo ich so richtig gefordert werde, was Lärm macht und Kraft kostet, bereitet mir Freunde".

Angst vor den Höhen der Dächer hat er nicht. "Ich laufe zwar auf den Dächern wie auf normalem Boden, habe aber immer Respekt vor der Höhe. Wenn man den Respekt verliert, fällt man", sagt der Azubi. Und wenn es mal wackelt in zehn Meter Höhe, "dann kommt ein Adrenalinschub – das gefällt mir".

In der Schule war Quentin "immer etwas außen vor". Als Zugezogener in Hebstahl hatte er es nicht leicht, Freunde zu finden. In der Realschule erging es ihm nicht anders, er war viel allein, fand kaum Anschluss. "Schule hat mir auch nie wirklich Spaß gemacht."

Zu allem kam dann noch die Corona-Pandemie. "Während des Lockdowns, als die Schulen geschlossen waren, lief laut Quentin nicht viel. "In Hebstahl war der Empfang für Online-Unterricht zu schlecht, und meine Geräte waren auch zu alt. Einmal kamen Übungsblätter mit der Post – danach nie wieder."

"Wir haben lange überlegt, wie das wird, ohne Schulabschluss", sagt der Vater. Da die Stimmung bei Quentin in der Corona-Pandemie mit der Schulschließung immer schlechter wurde und er unbedingt arbeiten wollte, haben wir für uns das Beste rausgezogen." Und er betont: "Quentin ist jetzt, seit er die Ausbildung macht, ein ganz anderer Mensch".

Natürlich ist es nur mit der Arbeit im Betrieb nicht getan. Während der dreijährigen Ausbildung muss der Azubi immer wieder in die Berufsschule nach Karlsruhe. Dort steht laut Ausbilder Schüssler "Blockunterricht in Theorie und Praxis" an. Am 16. November startet Quentin seinen ersten Aufenthalt. Er wird im Lehrlingsheim wohnen. Ein Problem damit hat er "keinesfalls". Und Schüssler macht ihm Mut, dass er dort auch "Gleichgesinnte" treffen wird.

Für die Eltern bedeuten diese Wochen etwas Erholung, denn zurzeit fahren sie ihren Sohn täglich mit dem Auto von Hebstahl nach Eberbach; "die Busse fahren nur dreimal; und das zu Zeiten, die nicht zu den Arbeitszeiten passen". Und die Arbeitszeiten haben es in sich: Um 7 Uhr geht’s morgens los. Doch auch das macht dem Azubi "überhaupt nichts aus". Wie sein Vater lachend sagt, "kam Quentin während der Schulzeit morgens kaum aus dem Bett, und jetzt geht er sogar um 22 Uhr freiwillig schlafen".

Im kommenden Jahr will Quentin einen Motorradführerschein machen, dann wäre auch die Fahrerei geregelt. Die Corona-Pandemie mit allen Maßnahmen und Auflagen beeinflusst Quentin nicht. "Die meiste Zeit bin ich ja draußen auf den Dächern". In der Firma wird laut Schüssler natürlich desinfiziert, auf Abstand geachtet, und bei Kundenbesuchen werden selbstverständlich auch Masken getragen. "Manchmal müssen wir auch in die Wohnungen rein, wegen Corona hatten wir aber noch keine Absagen im Betrieb." Einzig sind inzwischen "einige Lieferzeiten bei ausländischen Firmen etwas länger geworden".

Quentins Ziel: "Nach der Ausbildung bei Schüsslers bleiben, den Realschulabschluss und später noch den Meister machen". Und die Chancen auf eine Übernahme sind laut Schüssler gut: "Wenn er sich gut anstellt – und bislang ist er gut dabei – wird er übernommen".