Von Felix Hüll

Eberbach. Für Verärgerung im Gemeinderat gesorgt hat jetzt ein Bauantrag, in Neckarwimmersbach ein Mehrfamilienhaus um eine weitere Etage zu erhöhen. Der Bauausschuss erteilte dem Antrag kein Einvernehmen. Die Räte verwiesen stattdessen die Anfrage einstimmig in den Gesamtgemeinderat.

"Für mich ist das der Sündenfall - es sind jetzt genau die vier Geschosse, die wie hier nicht wollten!" CDU-Stadtrat Karl Braun schimpft über den Antrag. Danach geht es um das Baugrundstück 10067/1 in Neckarwimmersbach, also die Schwanheimer Straße 33. Das dort errichtete Mehrfamilienwohnhaus liegt am Hang und besteht von der Talseite her schon jetzt aus vier Etagen, zählt man das im Hang verschwindende Untergeschoss auch hinzu.

Der im Bauausschuss vorgestellte Antrag zeigt: zur Talseite hin soll nun am Dach eine "Aufstockung" die Wohnfläche des darunter liegenden (offiziellen dritten) Stockwerks erweitern. Zudem ist eine Dachterrasse geplant.

Stadtbaumeister Steffen Koch wies die Stadträte darauf hin, dass dieses Gebäude bauordnungsrechtlich nur drei "Vollgeschosse" aufweise. Der jetzt geplante Dachaufbau soll als "Nichtvollgeschoss" ausgeführt werden, sodass es rein rechnerisch also um 3,5 Geschosse gehe. Nach Paragraf 34 (1) des Baugesetzbuches ist ein Vorhaben innerhalb eines zusammenhängend bebauten Ortes zulässig, wenn es sich "in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt". Davon sei hier auszugehen. So befinden sich direkt an der Straße gegenüber Mehrfamilienwohnhäuser mit vier Vollgeschossen. Die Fachleute im übergeordneten Baurechtsamt des Landkreises Rhein-Neckar müssen daher laut Koch zu dem Schluss kommen, dass der Bauantrag rechtlich zulässig und zu befürworten sei. Sollte die jetzt dazu angehörte Stadt Eberbach ihr Einvernehmen nicht erteilen, könne die Kreisbehörde sich darüber hinwegsetzen. Koch verwies auf die Gebäude in unmittelbarer Umgebung und betonte, dass beim bauordnungsrechtlichen Einstufen auch der gegenüberliegende Straßenzug eben mit den mehrstöckigen Häusern der Familienheim Mosbach mit einzubeziehen sei. Weil der Bebauungsplan hier aufgehoben wurde, stehe jedes Mal bei einem Bauantrag eine Einzelfallentscheidung an.

CDU-Stadtrat Georg Hellmuth mahnte: "Mit einer Zustimmung schaffen wir einen Präzedenzfall." Der Architekt meint, nach "34" sei es nicht unerheblich, ob der Gemeinderat einem Gesuch zustimme oder nicht.

Rolf Schieck (SPD) interessierte, welche Regelung früher im Bebauungsplan vorgesehen gewesen sei, an die sich die Bauherren damals alle zu halten hatten. Weil man davon ausging, dass mittlerweile alle Grundstücke im Gebiet bebaut wurden und man Vorschriften dafür nicht mehr benötige, weil alles stehe, sei dies kein Argument mehr gewesen, den Bebauungsplan aufrecht zu erhalten. Schieck stört, dass nun jemand die Möglichkeit habe, etwas genehmigt zu erhalten, was zu Zeiten des Bebauungsplans einfach nicht möglich gewesen wäre. Peter Wessely (FWV): "Wenn der Plan aufgehoben wurde, interessiert nicht mehr, was da mal drin stand."

Der Leiter der Bauverwaltung, Karl Emig, wusste die damaligen Höhen-Bestimmungen im Plan "In der Hau" nicht auswendig. Bis zur Sitzung des Gemeinderats wird er sie vortragen können. Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Bauausschusses, dieses Thema dem gesamten Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen und verwiesen es in dessen nächste Sitzung.