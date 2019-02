Hirschhorn. (CG/mabi) Unter der Regie der Carnevalgesellschaft "Hirschhorner Ritter" wird sich am Sonntag, 3. März, wieder der große Gaudiwurm mit vielen Vereinen, Gruppen und Gästen durch die Straßen und Gassen bewegen. Das Motto lautet: "Horst und Angie müssen geh’n, die Fastnacht aber bleibt besteh’n".

Die Leitung hat Präsident Klaus-Jürgen Ehret sowie die beiden Vizepräsidenten Peter Layer und Axel Leippe; die Planung übernimmt Zugmarschall Matthias Denner. Los geht’s um 13.59 Uhr ab Ecke Ersheimer Straße/Schönbrunnerstraße (BrückenkopfErsheim). Zugaufstellung der Teilnehmer ist zwischen 12.45 und 13.15 Uhr; Abmarsch im Höhenweg ist um 13.31 Uhr.

Die Zugaufstellung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge entlang des Höhenweges; angefahren wird über: Schleusenbrücke und Schönbrunner Straße. Die letzte Zugnummer steht in der Aufstellung ganz unten (Höhenweg/Ecke Töpferweg). Beim Start zieht die Zugnummer 1 an allen Teilnehmern vorbei, um die Spitze zu übernehmen. Die nachfolgenden Zugnummern schließen sich an, so können alle Fastnachtszugteilnehmer die übrigen Mitwirkenden und den Umzug sehen.

Zug Nummer 1 setzt sich pünktlich um 13.31 Uhr in Bewegung und übernimmt die Führung. Alle folgenden Zugnummern schließen sich zügig an. Der Zugweg führt vom Höhenweg über Ersheimer Straße, Schleusenbrücke, Hauptstraße, Freier Platz und Neckarsteinacher Straße bis zur Bahnhofstraße. Die Auflösung des Fastnachtsumzuges erfolgt erst ab der Ecke Neckarsteinacher Straße/Bahnhofstraße.

Der Fastnachtsumzug wird am Freien Platz von Doris Heckmann und Hans-Jürgen Waibel kommentiert. Nach Auflösung des Zuges herrscht auf dem abgesperrten "Freien Platz" buntes und närrisches Treiben bei der Open-Air-Disco der Hirschhorner Ritter.

Die Zugleitung bittet alle Gäste und Teilnehmer sich so zu verhalten, dass Pannen und Unfälle auszuschließen sind. Anweisungen der Zugleitung und deren Ordnungskräfte, der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr, DRK und der DLRG ist Folge zu leisten. Wurfmaterial darf nicht vor die Wagen geworfen werden.

Neu gestaltete Zugplaketten in Form eines Pins werden entlang des Zugweges zum Preis von 2 Euro von den Aktiven und Helfern verkauft. Durch den Kauf leistet jeder einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Fastnachtsumzuges der C.G.Hirschhorner Ritter.

Die Einwohner der Stadt Hirschhorn werden zur Beflaggung ihrer Häuser entlang des Zugweges aufgerufen.

Das gesamte Stadtgebiet ist an diesem Tag zur "Glasfreien Zone" gemäß der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Hirschhorn erklärt.

Zugnummern, Zugaufstellungen, Zugabzeichen und Wurfmaterial müssen von den Gruppen am Samstag, 2. März von 10 bis 12 Uhr im Ritterhaus an der Jahnstraße 17 abgeholt werden.

Info: www.hirschhorner-ritter.de