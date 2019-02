Eberbach. (jbd) Einen milden Jahreswechsel legte der Arbeitsmarkt im Bezirk Heidelberg hin. Wie aus dem aktuellen Bericht der Arbeitsagentur hervorgeht, machten sich das Jahresende, an dem viele Arbeitsverträge enden, und die Winterarbeitslosigkeit heuer nicht so stark bemerkbar.

Die Arbeitslosenquote sank bezirksweit auf 3,7 Prozent ab. In Eberbach liegt sie jetzt bei 4 Prozent und somit knapp über dem Dezemberwert und knapp unter dem Vorjahreswert. Das Thema Langzeitarbeitslosigkeit, das im Geschäftsstellenbezirk Eberbach aktuell über 30 Prozent der Arbeitslosen betrifft, will die Arbeitsagentur jetzt mit einem neuen Förderinstrument namens "MitArbeit" angehen. Man hoffe dabei auf die Unterstützung der regionalen Unternehmen, heißt es im Bericht.

Insgesamt 383 Personen sind vor Ort zum jetzigen Zeitpunkt arbeitslos, 13 mehr als im Vormonat. Knapp 55 Prozent sind Männer, die Zahl der über Fünfzigjährigen ist um 7 auf 116 angestiegen und beträgt jetzt über 47 Prozent.

96 Eberbacher mussten sich im Januar neu arbeitslos melden (plus 7), 77 (minus 27) konnten im gleichen Zeitraum ihre Arbeitslosigkeit beenden. Davon fand sich für 23 eine Erwerbstätigkeit, für 21 eine Ausbildung oder Fördermaßnahme. Der Bestand an offenen Stellen wuchs um 5 auf 84 an. Arbeitgeber meldeten im Januar 18 neue Jobs.