Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Claudia Kaiser lebt seit früher Kindheit in Eberbach. Sie fühlt sich hier verwurzelt und liebt ihre Heimatstadt. Umso mehr schmerzt es sie, zu sehen, dass – ähnlich wie in anderen Kleinstädten – immer mehr Fachgeschäfte verschwinden, die Innenstadt verödet. Die andauernde Pandemie werde die Problematik weiter verschärfen, noch mehr kleinere Geschäfte zum Aufgeben zwingen, fürchtet sie. Dem will Claudia Kaiser nun nicht länger tatenlos zusehen, und sie sucht Gleichgesinnte für eine Aktion "Eberbach kauft lokal".

"Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie unsere schöne Altstadt immer leerer wird", sagt Claudia Kaiser. Sie ist aber überzeugt: "Es ist ein Problem, an dem wir hier vor Ort etwas ändern können."

Bei der Fahrt durchs Neckartal sah sie vor Kurzem ein Banner "Neckargemünd kauft lokal". "Das wär’s doch", dachte sie sich und beschloss, eine Initiative von Bürgern ins Leben zu rufen, die bereit sind, den Eberbacher Einzelhandel bewusst zu unterstützen. Dabei will Kaiser die Menschen in der Stauferstadt auf die prekäre Situation der Geschäftsinhaber in der aktuellen Krise aufmerksam machen und sie dazu anregen, das eigene Kaufverhalten zu überdenken.

Unter dem Motto "Wir solidarisieren uns als Eberbacher, um ganz bewusst vor Ort einzukaufen" sucht Claudia Kaiser daher jetzt Mitstreiter, die bereit sind, sich mit ihr einfallsreich für das Überleben des hiesigen Einzelhandels stark zu machen.

Claudia Kaiser will dem bislang noch erfreulich breit gefächerten Eberbacher Einzelhandel helfen mit einer „Wir-Kunden-kaufen-lokal“-Initiative. Foto: privat

"Wir hoffen ja, dass Geschäfte und Gastronomie in wenigen Wochen wieder öffnen können", sagt Kaiser kurz vor der angekündigten "Notbremse". Bis zu dem Zeitpunkt, an dem es wieder möglich ist, gelte es aber, Werbeaktionen vorzubereiten, um das "Wir-Kunden-Gefühl" der Eberbacher zu stärken, den Geschäftsleuten aus ihrem Stimmungstief zu helfen und "hier vor Ort mit positiver Energie etwas auf die Beine zu stellen".

Gesucht werden also Menschen mit Ideen, "wie wir selbst unsere Mitbürger zum Einkaufen in Eberbach motivieren können". Wer beispielsweise das Zeug hat, Gründe fürs Einkaufen in Eberbach als griffige Slogans und motivierende Sprüche zu formulieren oder wer über das künstlerische Talent verfügt, Flugblätter, Banner, Plakate oder Ähnliches mit Cartoons oder Karikaturen zu versehen, wer Ideen für Aktionen oder Projekte hat, der kann sich bei Claudia Kaiser melden.

"Viele Eberbacher wissen gar nicht mehr, was wir alles an Fachgeschäften in unserer Stadt haben", ist sie überzeugt. Da biete es sich an, die "örtliche Einzelhandelslandschaft zum Beispiel per Flyer mal in die Haushalte zu bringen".

Mit einer koordinierten Shopping- und Gastro-Tour könnte etwa die Wiedereröffnung der Geschäfte und Gaststätten nach der Corona-Zwangspause zum Event werden. "Natürlich wären auch ein paar Freiwillige schön, die Lust haben, sich – unter Einhaltung der Corona-Vorschriften – mal zu treffen, um gemeinsam zu schauen, was wie umgesetzt werden kann", sagt Kaiser.

Sie selbst sieht sich als "Sammelstelle für Ideen", möchte "Leute zusammenführen, die bereit sind sich zu engagieren", und koordinieren. Mit Bürgermeister Peter Reichert hat Kaiser auch bereits gesprochen und sich seine Bereitschaft zur Unterstützung gesichert. Claudia Kaiser: "Man kann etwas tun – wir sind nicht ohnmächtig!"

Info: Info: telefonisch: (0 62 71) 76 14 oder via E-Mail: phil@cdkaiser.de