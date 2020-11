Aglasterhausen. (schat) Am 31. Januar 2021 dürfen die Bürger(innen) von Aglasterhausen entscheiden. Über die Zukunft ihrer Gemeinde, darüber, wer in den kommenden acht Jahren an der Verwaltungsspitze die Weichen für Gegenwart und Zukunft stellen soll. Bürgermeisterin Sabine Schweiger ruft die Stimmberechtigten in der knapp 5.000 Einwohner zählenden Gemeinde zur Wahlteilnahme auf – "in diesen besonderen Zeiten am besten per Briefwahl".

Dass die Amtsinhaberin sich erneut zu dieser Wahl stellen wird, hatte sie bereits im Gemeinderat bekannt gegeben. Dieser Tage hat die 56-Jährige nun auch den förmlichen Weg beschritten – und ihre Bewerbung abgegeben. "Mir liegt es sehr am Herzen, mit Erfahrung und Leidenschaft die engagierte und erfolgreiche Arbeit der letzten acht Jahre zusammen mit dem Gemeinderat und der Verwaltung fortzusetzen", begründet Sabine Schweiger ihre (erneute) Kandidatur. Gemeinsam mit den Bürgern möchte Schweiger auch in Zukunft Perspektiven und Visionen für Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell und Michelbach entwickeln und umsetzen. Dabei sollen das offene und persönliche Gespräch und der direkte Dialog im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen. Die gemeinsamen Bestrebungen sollen darin münden, dass Aglasterhausen sich als familien-, umwelt-, klima- und demografiegerechte Gemeinde etabliert. Und zugleich gewerbefreundlich, resilient und wirtschaftlich gesund ist bzw. bleibt.